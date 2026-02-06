Timothy Weah : ce Classique face au PSG n’est pas une dernière chance pour l’OM

L’ailier marseillais a pris la parole ce vendredi à la veille du Classique face au Paris Saint-Germain, un club qu’il a représenté entre 2014 et 2019 et qu’il retrouvera avec l’envie de redresser la barre après le revers du Trophée des Champions. Remis de leur élimination en Ligue des Champions, les Phocéens se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France en éliminant le Stade Rennais en huitièmes.

L’ailier marseillais a pris la parole ce vendredi à la veille du Classique face au Paris Saint-Germain, un club qu’il a représenté entre 2014 et 2019 et qu’il retrouvera avec l’envie de redresser la barre après le revers du Trophée des Champions. Remis de leur élimination en Ligue des Champions, les Phocéens se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France en éliminant le Stade Rennais en huitièmes.

Actuellement troisième du Championnat, à égalité de points avec Lyon, l’OM va affronter le PSG pour la troisième fois cette saison dans une rencontre qui s’annonce cruciale pour la suite du championnat. Interrogé en conférence de presse, Timothy Weah a relativisé l’importance du rendez-vous : selon lui, la saison est encore longue et il ne s’agit pas d’une ultime chance, même si les trois points restent essentiels et que l’équipe donnera tout pour s’imposer.

Le joueur a également évoqué la déception liée à la défaite aux tirs au but lors du Trophée des Champions contre le club parisien. Ce revers a laissé un goût amer au vestiaire, mais il estime que l’équipe a tourné la page tout en conservant l’envie de prendre sa revanche lors du match au Parc des Princes, qui conclura la 21e journée.

Publicité

Revanche et prochaines échéances