TikTok sort son premier album de ses tubes les plus viraux

Le réseau social TikTok a compilé une partie de ses plus grands succès musicaux viraux, révélés sur la plateforme, pour en faire un album qui sortira sur CD et vinyle cet été, a annoncé la plateforme, vendredi.

C’est avec «TikTok Classics: Meme and Viral Hits» que le célèbre réseau social compte investir pour la première fois le milieu de la musique traditionnelle, en compilant une partie de ses plus grands succès viraux révélés sur la plateforme. Attendu cet été, l’album, élaboré en association avec le label Warner Classics, sortira sur CD et vinyle.

Des extraits déjà disponibles

Si l’album est annoncé pour août prochain, TikTok précise que des extraits de 30 secondes peuvent être écoutés directement sur son application mobile dès ce vendredi directement dans sa bibliothèque musicale.

Six premiers singles seront ensuite disponibles dans leur intégralité sur toutes les plates-formes de streaming audio (Spotify, Apple Music, Amazon Music Prime, Deezer…) à partir du 08 juillet. Le mois d’août permettra d’en écouter l’intégralité sur ces plates-formes tandis que des versions physiques seront également en vente.

Au total, ce sont 18 morceaux qui ont été retenus pour cette première compilation, dont «Oh No» utilisé dans près de 20 millions de vidéos sur TikTok, «Say So» par Chloe Adams (11,1 millions de vidéos crées avec), «Spooky Scary Skeletons» par Rufus Martin (5,1 millions), «Pieces» par Danilo Stankovic (3,4 millions) ou encore «Into the Thick of It» de Kids on Stage (2,9 millions).