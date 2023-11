« TikTok aggrave les problèmes de santé mentale » chez les jeunes, Amnesty International

- Publicité-

Amnesty international reproche au réseau social d’amplifier la suggestion de contenus portant sur la dépression, l’automutilation ou le suicide auprès de jeunes utilisateurs dont la santé mentale est déjà fragile.

Dans une étude publiée par Amnesty International, le réseau social TikTok est pointé du doigt pour ses effets néfastes sur la santé mentale de certains jeunes utilisateurs. TikTok est un « espace toxique et addictif pour les enfants », qui « aggrave des problèmes de santé mentale existants », alerte Katia Roux, chargée de plaidoyer « Libertés » pour Amnesty International France, et spécialisée en technologies et droits humains.

L’ONG publie une étude sur le fil « Pour toi » de TikTok, le contenu proposé par défaut par l’application et qui s’adapte aux centres d’intérêt de chaque utilisateur. En moyenne, 21 millions de Français utilisent TikTok en France, et les 4 à 18 ans y passent en moyenne deux heures par jour. Selon l’association, le « fil Pour Toi encourage l’automutilation et les idées suicidaires ». Un temps passé sur l’application qui peut avoir des « conséquences dramatiques » pour certains jeunes, puisque ceux qui regardent des vidéos en lien avec la santé mentale reçoivent des contenus vidéo qui « idéalisent ou renvoient une image romantique » de la dépression ou du suicide, dénonce Katia Roux d’Amnesty International France.

Il faut certes « allouer des ressources à la modération » mais surtout réformer « le système de recommandation qui booste des contenus ». « TikTok s’immisce dans la vie privée des utilisateurs pour deviner leurs intérêts », avec un double impact : « ils collectent des données personnelles pour proposer des contenus », et ensuite « ces contenus vont permettre de maintenir les jeunes sur la plateforme ».