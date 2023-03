Tiesco craque après la fuite de la nudité de Lolo Beauté: « Je ne remets plus mes pieds en Côte d’Ivoire »

Exaspéré par les nombreuses citriques auxquelles il fait face depuis le début de cette année 2023, l’artiste ivoirien Tiesco le Sultan a pris une grande décision. Le chéri de Lolo Beauté a décidé ne plus remettre les pieds en Côte d’ivoire, son pays natal jusqu’à nouvel ordre.

Tiesco le Sultan a-t-il renié son pays natal ? C’est la question que se posent les internautes depuis quelques heures sur la toile. Dans un message sur sa page Facebook, ce mardi 7 mars 2023, l’artiste qui est actuellement en séjour à Paris en France a annoncé qu’il ne remettra plus les pieds en Côte d’Ivoire, son pays natal, jusqu’à nouvel ordre.

En effet, le chéri de Lolo Beauté a expliqué dans son message qu’il était outré par les critiques et que beaucoup d’Ivoiriens ne l’aimaient pas, le boycottant et le sous-estimant. « Trop, c’est trop », a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il restera en France ou qu’il ira dans d’autres pays africains au cas où le besoin se ferait sentir.

« C’est décidé je ne remets plus mes pieds dans mon beau pays la Côte d’Ivoire jusqu’à nouvel ordre. Je reste en France si je dois aller en Afrique, j’irai au Cameroun, au Burkina, au Togo ou au Benin, beaucoup d’Ivoiriens ne m’aiment pas, ils me boycottent et me sous-estiment, ils ne méritent pas un artiste comme moi pour le moment », a indiqué Tiesco le Sultan sur Facebook.

Cependant, Tiesco le Sultan a déclaré qu’il continuerait à gérer ses affaires à distance, notamment ses artistes Music Rebel. Il est donc possible que cette décision n’affecte pas complètement sa carrière musicale.

Faut-il le rappeler, cette nouvelle décision de Tiesco le Sultan de ne plus remettre les pieds en Côte d’Ivoire jusqu’à nouvel ordre survient dans un contexte particulièrement tendu. En effet, l’artiste a été confronté à de nombreuses critiques ces derniers jours à cause de la polémique concernant Dj congélateur et Manadja confirmé.

Mais la goutte qui a fait déborder le vase est certainement la fuite de la nudité de sa chérie Lolo Beauté lors d’une séance d’épilation en direct. Cette polémique a éclaté sur les réseaux sociaux et a suscité de vives réactions, notamment de la part des fans de Tiesco le Sultan. Certains ont accusé l’artiste de négligence, tandis que d’autres ont critiqué Lolo Beauté pour avoir accepté de se filmer ainsi. Face à ces critiques incessantes, Tiesco le Sultan a pris une décision radicale en décidant de ne plus revenir dans son pays natal.