Tibo InShape : « Fier de son pays », ses prises de position font enfler la polémique

Avec près de 27 millions d’abonnés sur YouTube, Thibaud Delapart, connu sous le pseudonyme Tibo InShape, se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique après des messages publiés ces derniers jours sur le réseau social X au sujet de la situation aux Émirats arabes unis.

Vidéaste toulousain devenu une figure majeure du contenu fitness en langue française, Tibo InShape a construit sa notoriété sur des vidéos mêlant musculation, performance et autodérision. Au fil du temps, il a élargi son champ d’action en abordant des sujets de société et en multipliant les collaborations, y compris une rencontre médiatisée avec le président Emmanuel Macron.

Très actif sur les réseaux sociaux, le créateur n’hésite pas à exprimer des opinions souvent tranchées, ce qui lui vaut autant d’adhésion que de critiques. Ses prises de position récentes ont déclenché une vague de réactions en ligne, tant d’utilisateurs qui saluent son franc-parler que d’autres qui estiment ses propos manquent d’empathie.

Un message sur Dubaï qui enflamme les réseaux

La polémique a démarré après une publication sur X où Tibo InShape commentait les tensions dans la région du Golfe. Alors que plusieurs influenceurs français basés à Dubaï exprimaient leur inquiétude face à des frappes attribuées à l’Iran, le youtubeur a posté une phrase moqueuse : « Les influenceurs de Dubaï finalement on est bien en France n’est-ce pas ? »

Cette formule a été interprétée par une partie des internautes comme un tacle envers les expatriés installés aux Émirats arabes unis, souvent pointés du doigt pour leur choix de vie motivé par des avantages fiscaux. Le message a rapidement provoqué des réactions contrastées : certains l’ont jugé lucide et pertinent, d’autres ont condamné un ton jugé dénué de compassion face à une situation perçue comme anxiogène.

Parmi les réponses publiques, la personnalité médiatique Nabilla a vivement critiqué le youtubeur, le traitant notamment de « pauvre homme ». Les échanges ont contribué à amplifier la visibilité de la publication et à polariser les débats sur la responsabilité des créateurs de contenu lorsqu’ils commentent des événements géopolitiques.

Face à l’ampleur des réactions, Tibo InShape a publié des éléments de clarification. Il a écrit que « La situation reste bien sûr tragique » et qu’il avait une pensée pour toutes les personnes présentes ou bloquées sur place. Il a ajouté vouloir dénoncer ce qu’il estime être l’hypocrisie de certains influenceurs qui font de l’arnaque leur business sur le dos d’honnêtes gens et se cachent là-bas, selon ses propos rapportés.

Cette controverse s’ajoute à des critiques antérieures visant le créateur. En août 2022, Tibo InShape avait été accusé de racisme après l’apparition d’un drapeau français dans l’une de ses vidéos. Des internautes avaient interprété cette mise en scène comme un message problématique ; l’intéressé avait alors réagi en demandant : « En quoi c’est raciste d’afficher le drapeau Français ? »

Il avait également déclaré : « Il faut être fier de son pays, de son histoire et de sa culture. Même si la France n’est pas parfaite et qu’il y a encore plein de choses à améliorer, il ne faut pas avoir honte d’être Français. »