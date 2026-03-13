Tibo InShape dit s’il est prêt à risquer sa vie pour la France

Tibo Inshape , YouTubeur suivi par plus de 20 millions d’abonnés, a déclaré le 13 mars 2026 sur le plateau de Clique auprès de Mouloud Achour qu’il serait prêt à risquer sa vie pour la France si un conflit venait à éclater. Cette affirmation, prononcée en direct, a été accompagnée de précisions sur son engagement personnel et de références à son parcours.

Tibo Inshape, YouTubeur suivi par plus de 20 millions d’abonnés, a déclaré le 13 mars 2026 sur le plateau de Clique auprès de Mouloud Achour qu’il serait prêt à risquer sa vie pour la France si un conflit venait à éclater. Cette affirmation, prononcée en direct, a été accompagnée de précisions sur son engagement personnel et de références à son parcours.

Connu pour ses vidéos sportives et son image musclée, Tibo Inshape — marié à la créatrice Juju Fitcats — revendique un attachement prolongé aux forces armées et aux forces de l’ordre. Il se présente également comme réserviste et affirme avoir collaboré à plus de cinquante productions aux côtés d’unités militaires et des services de sécurité.

Interrogé sur la possibilité d’un départ au front, il a répondu sans détour : « En vrai, oui. » Il a justifié cette position par un sentiment de reconnaissance envers la France, évoquant que sa « carrière » et son éducation lui ont été rendues possibles par le pays. Il a cependant précisé qu’il ne souhaite pas qu’un conflit survienne. Lors de l’entretien, il est également revenu sur une attraction ancienne pour l’uniforme : « Petit, je voyais sur les autoroutes les camions avec le kaki, le camouflage qui passait. J’étais fasciné. »

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Une prise de position publique ancrée dans un rapport personnel à l’armée

Sur le plateau, Tibo Inshape a souligné la dimension humaine et intergénérationnelle de son engagement. Il a déclaré que les générations précédentes avaient accepté de prendre des risques pour leur pays et a évoqué la nécessité, selon lui, de « rendre un petit peu » de ce que la France lui a offert. Il a également affirmé que « ces personnes donnent leur vie pour nous protéger » et insisté sur le devoir de reconnaissance envers les militaires et les forces de l’ordre.

Le YouTubeur a étendu son propos au-delà de son cas personnel en évoquant la protection des générations futures : « On se bat pour nos enfants, pour ceux qui vont être là après nous », a-t-il dit, phrase qui a contribué au ton émotionnel de l’entretien. Il a par ailleurs répété à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait pas la survenance d’un conflit.

Cette déclaration publique intervient dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques et des débats sur le réarmement en Europe, un cadre qu’il a lui-même mentionné en introduction de l’entretien. Sa prise de position tranche avec la prudence généralement observée chez de nombreux créateurs de contenu et a été largement relayée sur les réseaux sociaux.

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