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Tibet: un sinistre parti du Népal fait des victimes et des disparus à Gyirong

Une coulée de boue partie du côté népalais a frappé mercredi 26 août le poste-frontière de Gyirong, au Tibet, où les autorités chinoises ont signalé des victimes et des disparus, tandis que le Népal faisait état d’au moins huit morts dans la même catastrophe.

Léon KABORÉ
Publié le à
Société
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Tibet: un sinistre parti du Népal fait des victimes et des disparus à Gyirong
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Selon Xinhua, le sinistre s’est produit vers 10h30 locales au poste de Gyirong, dans la région autonome du Xizang. L’agence officielle chinoise n’a pas fourni de bilan chiffré pour le versant tibétain, mais a indiqué que des recherches étaient en cours pour retrouver des disparus.

Dans le district népalais voisin de Rasuwa, les informations relayées mercredi faisaient état d’au moins huit morts et de centaines de disparus après des crues soudaines ayant touché la zone de la rivière Bhotekoshi. Le même épisode a aussi conduit Katmandou à demander une aide aux pays voisins pour les secours.

Le président chinois Xi Jinping a ordonné une mobilisation générale des secours et des mesures contre d’éventuelles catastrophes secondaires, alors que Gyirong constitue l’un des principaux points de passage terrestre entre la Chine et le Népal.

Le poste Gyirong-Rasuwa venait de rouvrir au trafic le 1er janvier 2026, plusieurs mois après des inondations qui l’avaient déjà touché en 2025.

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