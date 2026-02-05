Thuram ambitionne deux titres de Serie A en trois saisons avec l’Inter

Marcus Thuram, l’avant-centre prêté des transalpins, affiche des ambitions nettes pour la saison en cours. Lors de la récente rencontre de Coupe d’Italie contre Torino, il a été l’artisan d’une passe décisive pour Diouf, qui a permis de porter le score à 2-0 et d’offrir à l’équipe une qualification rassurante.

Le Français ne cache pas son objectif : viser des trophées avec l’Inter Milan. Il estime qu’enchaîner deux couronnes nationales sur une période de trois ans relèverait d’une performance remarquable. Conscient de la qualité des concurrents dans le championnat, il insiste sur la nécessité de persévérer au travail et d’apprendre des erreurs commises pour atteindre ce but.

Actuellement engagé dans la course au Scudetto, le club milanais peut compter sur l’ambition et la détermination de Thuram, qui se montre convaincu que l’effectif possède les ressources pour briguer le titre.

Progression et rôle au sein du groupe

Sur le plan individuel, Thuram met en avant une évolution dans sa manière de jouer : moins emporté par ses émotions, il dit mieux gérer son impact sur le terrain. Les rencontres européennes, notamment en Ligue des Champions, ont contribué à son expérience et à son sens du placement, des éléments qu’il juge désormais plus mûrs.

Il estime que cette maturité lui permet d’adopter des déplacements plus réfléchis et d’apporter un soutien tactique plus constant à ses partenaires. Pour lui, cette progression personnelle doit se traduire par un apport concret pour l’Inter, tant dans les grands rendez-vous que sur la durée d’une saison.