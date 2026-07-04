Thomas Sotto fait ses adieux à RTL avec la gorge nouée : « cette décision n’est pas la mienne »

Le vendredi 3 juillet 2026 restera une date marquante pour les auditeurs de RTL avec le départ de Thomas Sotto, voix emblématique de la matinale de la station. Après deux saisons consécutives au réveil des fidèles auditeurs sur la célèbre antenne, le journaliste de 53 ans a fait ses adieux dans un moment chargé d’émotion. Ce départ, annoncé dès le 17 mai dernier, mettait fin à une aventure radiophonique qui avait tenu en haleine chaque matin un large public. Marqué par la nostalgie mais aussi par la reconnaissance, Thomas Sotto a livré ses derniers mots avec une voix tremblante et le regard embué de larmes devant ses auditeurs.

Ce dernier rendez-vous radiophonique a été ponctué d’un message touchant où le journaliste a salué non seulement la maison RTL qu’il qualifie de « que vous aimez et que vous avez raison d’aimer », mais aussi l’ensemble de la rédaction et des équipes techniques. Ces collaborateurs, selon ses mots, sont les véritables artisans de l’antenne, œuvrant jour et nuit pour assurer la qualité de la programmation. Thomas Sotto a également adressé ses meilleurs vœux à sa remplaçante, Céline Landreau, avec laquelle il partage une touche d’humour sur un sujet personnel : la transmission des résultats du Paris FC, son équipe de cœur.

Au cours de ses adieux, Thomas Sotto a rendu un hommage poignant à Philippe Labro, figure historique de RTL récemment disparue, qu’il a décrit comme « un Monsieur qui a tant donné pour RTL et qui aujourd’hui compte encore tellement pour moi ». L’émotion a culminé lorsqu’il a entrepris de lancer en direct l’émission sur la chanson « Il me restera » de Jean-Jacques Goldman, ses yeux brillants de larmes. Suite à cette séquence, Céline Landreau a pris la parole pour remercier le journaliste, évoquant sa bienveillance et sa gentillesse, avant que Faustine Bollaert ne prenne le relais de l’antenne.

Un départ contraint par les chiffres d’audience

Malgré cette ambiance empreinte d’émotion, Thomas Sotto a tenu à clarifier un point essentiel au sujet de son départ. Avant de débuter ses adieux, il a affirmé avec force : « Cette décision, je ne l’ai pas cachée, n’est pas la mienne« . Par cette déclaration, il a explicitement mis en évidence que ce départ résultait d’une décision externe et non d’un choix personnel, invitant à une acceptation sereine même en l’absence de compréhension complète.

Cette prise de position s’explique notamment par les résultats d’audience du programme qu’il animait. En effet, la matinale diffusée entre 7h et 9h30 a enregistré une baisse notable, perdant 89 000 auditeurs en un an lors du dernier trimestre. Sur la période de janvier à mars, l’émission rassemblait 1,11 million d’auditeurs, un chiffre significativement inférieur aux 1,87 million cumulés par la matinale concurrente de France Inter, présentée par Florence Paracuellos et Benjamin Duhamel. Ces écarts importants ont conduit la direction de RTL à opérer un changement à la tête de la matinale, avec l’arrivée de Céline Landreau prévue pour la rentrée prochaine.

Recruté il y a deux ans en provenance de l’émission Télématin sur France 2, Thomas Sotto quitte ainsi un poste phare après une expérience radiophonique intense mais à l’issue contrastée. Son avenir professionnel au-delà de l’été 2026 demeure à ce jour inconnu.