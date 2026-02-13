Thomas Partey : nouvelles inculpations pour viol au Royaume‑Uni

Au Royaume-Uni, Thomas Partey, ancien milieu d’Arsenal âgé de 32 ans, voit son dossier pénal s’alourdir avec l’ajout par les procureurs de deux nouveaux chefs d’accusation de viol émanant d’une plaignante supplémentaire.

Déjà mis en examen en juillet pour cinq viols concernant deux femmes et pour une agression sexuelle visant une troisième, il existe désormais des accusations impliquant au total quatre personnes.

Ces nouvelles mises en examen font suite à une plainte distincte déposée en août, qui a conduit la police métropolitaine de Londres à rouvrir une enquête portant sur un incident présumé survenu en 2020.

Éléments de procédure

Partey doit se présenter devant le tribunal de première instance de Westminster le 13 mars pour une audience préparatoire. Il a nié les faits qui lui sont reprochés et, en septembre, a plaidé non coupable devant la Couronne de Southwark au sujet des accusations antérieures, étant alors remis en liberté sous caution.

Selon l’acte d’accusation déposé l’année dernière, les faits allégués se seraient produits entre 2021 et 2022, période correspondant à son passage à Arsenal. Sa mise en examen est intervenue peu après l’expiration de son contrat avec le club, fin juin.

L’enquête de police avait été ouverte en février 2022 après un premier signalement de viol. Un procès, qui devrait être présidé par un juge de la Haute Cour, est programmé pour débuter le 2 novembre.

Depuis son départ de la Premier League, Partey a signé un contrat d’un an avec le club espagnol de Villarreal ; son transfert a été officialisé cet été, après le dépôt d’une plainte.

Le milieu ghanéen avait rejoint Arsenal en provenance de l’Atlético Madrid en octobre 2020 pour un montant évalué à 45,3 millions de livres sterling et a disputé 130 rencontres de championnat sous la direction de Mikel Arteta.

Son avocate, Jenny Wiltshire, a déclaré précédemment que son client contestait l’ensemble des accusations et attendait la tenue de la procédure judiciaire pour établir son innocence.