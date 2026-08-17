Thomas (L’amour est dans le pré) aux urgences après un grave accident avec un tracteur

La célèbre émission de télé-réalité L’amour est dans le pré , qui fait son grand retour sur M6 ce lundi 17 août, est momentanément éclipsée par une annonce dramatique. Virginie, candidate emblématique de la saison 9, a alerté ses fans sur les réseaux sociaux à propos d’un grave accident survenu à son mari Thomas. Le couple, connu pour partager un quotidien entre vie familiale et travail agricole dans l’Aisne, fait face à une épreuve particulièrement difficile à la veille des vendanges, période cruciale pour leur exploitation viticole.

Virginie, qui a toujours suscité l’attention pour son authenticité et son engagement dans la viticulture, a révélé que Thomas a été victime d’un accident alors qu’il conduisait leur tracteur. Cette annonce a été faite via un post Instagram contenant une photo saisissante : le tracteur renversé sur la route illustre la violence de l’incident et a rapidement inquiété leurs soutiens. À ce jour, l’état de santé de Thomas n’a pas été précisé, les proches et abonnés demeurant dans l’attente d’informations complémentaires.

L’accident intervient à un moment particulièrement sensible pour le couple. En effet, les vendanges approchent, une étape essentielle dans le calendrier des exploitations viticoles. Virginie et Thomas, viticulteurs dans l’Aisne, doivent habituellement mobiliser toutes leurs forces pour mener à bien cette récolte annuelle, déterminante pour la survie et la qualité de leur production de vin. Le contexte de cet accident exacerbe donc la gravité de la situation à la fois sur le plan personnel et professionnel.

Thomas victime d’un accident avec leur tracteur

Sur Instagram, Virginie a partagé un message poignant ce lundi, accompagné d’une photo du tracteur renversé sur la chaussée, illustrant immédiatement la portée de l’accident. Elle écrit : « En cette veille de vendanges, mon mari Thomas vient d’avoir un accident avec notre tracteur. Je suis en attente de ses nouvelles car il est aux urgences ». Cette publication est la seule source d’information jusqu’à présent et elle souligne l’urgence et la gravité de l’incident.

Les tracteurs, outils incontournables dans l’agriculture, représentent parfois un danger pour les exploitants, surtout en période de forte activité comme celle des vendanges. Les accidents liés à ces engins agricoles peuvent facilement s’avérer graves, d’où l’inquiétude de nombreux sympathisants du couple.

Une inquiétude particulière à l’approche des vendanges

La situation est d’autant plus préoccupante que l’accident intervient à un moment stratégique pour Virginie et Thomas, qui gèrent une exploitation viticole. Les vendanges, période essentielle pour la récolte de la vigne, demandent une organisation rigoureuse et une présence constante sur le terrain. Pour des exploitants comme eux, ces semaines déterminent en grande partie le succès de leur campagne agricole annuelle.

L’incertitude entourant le pronostic vital ou fonctionnel de Thomas vient donc compliquer un calendrier déjà chargé. La santé de ce dernier reste la priorité, tandis que la future campagne agricole doit être envisagée dans ce contexte difficile.

Virginie avait trouvé l’amour après L’amour est dans le pré

Les téléspectateurs ont fait la connaissance de Virginie lors de la neuvième saison de L’amour est dans le pré. À l’époque, elle venait partager son quotidien de viticultrice et ses espoirs d’une vie amoureuse épanouie. C’est suite à cette aventure télévisée qu’elle a rencontré Thomas, avec qui elle a rapidement construit une relation durable.

Le couple s’est marié en mars 2022 lors d’une cérémonie célébrée aux Maldives, un événement romantique largement relayé par Virginie et Thomas eux-mêmes sur leurs réseaux sociaux. Depuis, ils vivent et travaillent ensemble dans l’Aisne, alliant vie de famille et gestion de leur exploitation viticole. L’accident récent constitue un coup dur dans cette trajectoire marquée jusque-là par une belle aventure humaine et professionnelle.