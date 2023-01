Thomas Agbéva, Théophile Nata, Ernest Kaho, Vivi l’internationale, … Ils nous ont quitté en 2022

Jusqu’à Carmel Zossou , assistant du Ministre Dona Jean-Claude Houssou décédé le 31 Décembre, l’année 2022 aura été entachée par la mort de nombreuses personnalités.

De la politique au showbiz, en passant par le sport, la culture… en 2022, le Bénin a perdu bien de talents. BENIN WEB TV revient sur toutes ces icônes qui, nous ont quitté après avoir marqué l’histoire du Bénin d’une manière ou d’une autre.

L’artiste Adolphe Yélouassi

L’artiste Adolphe Yélouassi est décédé le samedi 22 janvier 2022 au Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) de Cotonou. Selon son frère Alain Yélouassi, le musicien a fait trois (03) semaines dans le coma avant de mourir. « Il a fait deux semaines à l’hôpital de zone d’Abomey-Calavi et une semaine au CNHU ».

Adolphe Yélouassi souffrait notamment du diabète et avait recouvré sa santé avant la rechute intervenue pendant la période des fêtes. « Son aîné est venu le chercher pour les fêtes. Il était avec eux à Porto-Novo, quand on a été informé qu’il s’est retrouvé à l’hôpital », a expliqué son frère aîné.

L’illustre disparu était un artiste talentueux, qui s’est imposé dans le rythme cubain. Il en a fait une affaire personnelle et y a laissé des empreintes. « En matière de cubain, j’en interprétais tellement que les gens sont satisfaits de moi. Je suis très fier de faire du cubain. Je suis très fort dans le cubain. Je suis inégalable même », avait déclaré Adolphe Yélouassi dans une interview.

Théophile Nata

L’ancien président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), Théophile Nata est décédé le samedi 11 juin 2022. Président de la Haac, 3e mandature, Théophile Nata a occupé de hautes fonctions politiques sous l’ancien président Mathieu Kérékou dont ambassadeur et plusieurs fois ministre.

Théophile Nata a été fait Grand croix de l’Ordre national du Bénin, pour ses services rendus à la Nation.

Roger Imorou Garba

L’ancien ministre du Bénin et également ancien membre du comité central du Parti révolutionnaire et populaire du Bénin (PRPB), Roger Imorou Garba est décédé le dimanche 5 juin 2022 à 75 ans des suites d’une maladie.

Du haut de ses 75 ans, Roger Imorou Garba a été un membre actif du comité central du Parti révolutionnaire et populaire du Bénin (PRPB) et Vice président de l’Assemblée nationale entre 1984 et 1989.

Observateur averti du système révolutionnaire à la fin de l’année 1989, précisément les 6 et 7 décembre, et témoin incontournable de la Conférence Nationale des Forces Vives, il a été nommé sous le régime Yayi au poste de Vice-grand chancelier de l’ordre national du Bénin en 2013.

Thomas Agbéva

L’ancien Directeur général de l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT), Thomas Agbéva est décédé le vendredi 15 juillet 2022 alors qu’il était détenu à la prison civile d’akpro-Missérété depuis le 14 juillet 2021.

L’ancien patron de l’ANaTT était épinglé dans une affaire de détournement et a rendu l’âme au Centre Hospitalier Départemental de l’Ouémé. Il avait été interpellé, au même titre que d’autres personnes, tous déposées en prison suite à leur audition devant le Procureur spécial de la Criet.

L’audit commandité par l’Etat à l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT) a révélé des irrégularités dans la gestion de certains cadres de la structure selon des précisions apportées par le compte-rendu du Conseil des ministres en sa session du mercredi 7 Juillet 2021.

Il s’agit entre autres des défaillances sur l’organisation générale de l’Agence, caractérisée par un cadre réglementaire inadéquat, l’insuffisance du personnel technique, la pléthore d’agents d’exécution, la prépondérance des traitements manuels de données, que le défaut de protection de celles-ci ou de l’intégrité du système informatique.

Un tel contexte, précisait le compte-rendu du Conseil des ministres, a favorisé, au cours de la période sous revue, des manques à gagner à l’Etat estimés à 13,6 milliards de FCFA, dont 1,3 milliard de FCFA, concernant des décaissements relatifs à des marchés irrégulièrement passés ; 191 millions de FCFA, s’agissant de paiements pour des actes anormaux de gestion ; et 12,1 milliards de FCFA au titre de présomptions de fraude dans le cadre de la gestion des opérations d’immatriculation.

Ernest Kaho

Atteint d’insuffisance rénale et du cancer, le comédien Ernest Kaho est décédé le mercredi 25 mai 2022 après un rude combat contre la mort. Le comédien et acteur du téléfilm taxi-brousse, malade et à bout du souffle avait lancé un appel à l’aide quelques semaines avant son décès.

Tenaillé par une insuffisance rénale chronique et un cancer, l’artiste comédien et écrivain n’arrivait plus à faire face aux dépenses engendrées par les deux maux dont il souffrait.

Membre d’une fratrie de 05 enfants dont deux filles, Ernest Kaho a succombé à ces maladies qui le rongent un an après le décès de son père.

L’ancien maire de la commune de Sakété, Pierre Adéchi

L’ancien maire de la commune de Sakété, Pierre Adéchi est décédé dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 mai 2022 au Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l’Ouémé-Plateau (CHUD-OP).

Rien ne présageait de la mort de l’ancienne autorité communale car, visiblement en bonne santé, quelques jours avant sa mort, il avait parcouru Pobè, Sakété et Ifangni avec les membres du gouvernement dans le cadre de la tournée d’explication sur la cherté de la vie. C’est donc avec une grande surprise que l’information de sa disparition a été accueillie.

Le journaliste Roland Akodji, alias Agberol-Agar

Le journaliste sportif Roland Akodji est décédé le dimanche 24 avril 2022 des suites d’une longue maladie. Formé à la presse universitaire, le défunt est un produit de Radio Univers.

Après son parcours très apprécié dans les couloirs de la station universitaire, il avait rejoint Radio Lalo où il officiait jusqu’à son décès.

Grâce Lawani Gangbo, ex-consul honoraire d’Israël

L’ex-consul honoraire d’Israël au Bénin, Grâce Gangbo épouse Lawani est décédée le mardi 22 mars 2022 d’une longue maladie.

Après une hospitalisation dans une clinique privée puis au Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU), l’ex-consul d’Israël au Bénin n’a pas survécu à la maladie.

Grâce Lawani était promotrice de l’hôtel “GL”. Elle a été Chef du 2è arrondissement de Cotonou, 2è adjointe au maire de Cotonou. Grâce Lawani a également occupé le poste de vice-présidente de la chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCIB). L’ex-consul a été aussi chargée de mission de l’ancien président de la République, Thomas Boni Yayi.

L’ancien Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, Moussa Okanla

L’ancien Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Moussa Okanla est décédé dans la journée du mercredi 02 mars 2022.

Moussa Okanla était un expert en diplomatie et professeur en relations internationales à la Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université d’Abomey-Calavi.

L’illustre disparu a été spécialiste en Gouvernance au bureau régional de l’USAID à Abidjan de 1994 à 1998. De 1999 à 2007, Moussa Okanla a occupé plusieurs postes de responsabilité au PNUD, bureau de Cotonou, au Programme de Gouvernance et des Droits de la Personne (PGDP), financé par la DANIDA et administré par NIRAS-Danemark.

Vivi l’internationale

La chanteuse Vivi l’internationale a tiré sa révérence dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 février 2022 à Porto-Novo. De sources familiales, Vivi l’internationale n’était pas souffrante et ne présentait aucun signe de malaise. Dans la journée du mardi, elle était bien portante et a mené ses activités habituelles. « Maman s’est couchée et puis maman ne s’est plus réveillée », avait confié à Frissons radio l’une des filleules de la défunte.

Selon ses dires, Vivi s’est couchée un peu avant 22 heures et c’est au milieu de la nuit que son décès a été constaté par Marlène, qui était couchée auprès d’elle. « Elle a constaté que maman n’était pas dans une position normale ; c’est ainsi qu’elle nous a alerté ».

L’artiste est décédée en plein sommeil à l’âge de 75 ans comme elle l’a toujours souhaité. Une mort paisible, quoi de plus normale pour quelqu’un qui a été au service de la paix au Bénin et dans le monde.

Offin Lié Rufin Akiyo

Offin Lié Rufin Akiyo, fraichement nommé Directeur des Bourses et Aides universitaires (DBAU), précisément en Conseil des ministres du 22 décembre 2021 est mort le dimanche 06 février 2022 des suites d’une courte maladie.

De sources concordantes, le décès est survenu au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutougou Maga de Cotonou où le disparu était hospitalisé. Offin Lié Rufin Akiyo était enseignant-chercheur au Département de Sociologie et Anthropologie à l’Université de Parakou. Il est mort à l’âge de 50 ans.