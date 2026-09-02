Thilo Kehrer quitte Monaco et rejoint l’Ajax en prêt

L’AS Monaco a officialisé mercredi 2 septembre 2026 le prêt de son défenseur allemand Thilo Kehrer à l’Ajax Amsterdam pour toute la saison 2026-2027, sans option d’achat. Le prêt est payant, à hauteur de deux millions d’euros, selon des informations de Nice-Matin relayées par La Diagonale.

Âgé de 29 ans, Kehrer avait rejoint la Principauté en janvier 2024 en provenance de West Ham United, contre un transfert évalué à 11 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international allemand avait rapidement pris part au projet monégasque, contribuant à deux podiums consécutifs de l’ASM en Ligue 1, synonymes de qualification pour la Ligue des champions.

Sa situation s’est toutefois dégradée depuis l’arrivée de Filipe Luis sur le banc monégasque cet été. Kehrer n’a disputé qu’une minute de jeu toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, la charnière centrale étant désormais dominée par Eric Dier et Sadibou Sané, devant Christian Mawissa.

Devant cette concurrence, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, passé par la finale de la Ligue des champions 2020 et vainqueur de la Ligue Europa Conference avec West Ham, a privilégié un départ afin de retrouver du temps de jeu.

Retrouvailles à Amsterdam

À l’Ajax, Kehrer retrouvera Caio Henrique, son ancien coéquipier monégasque, ainsi que plusieurs compatriotes arrivés cet été aux Pays-Bas, dont Marc-André ter Stegen et Julian Brandt.