Légende d’Arsenal et du FC Barcelone, Thierry Henry a aussi eu des idoles qui l’ont inspiré à embrasser le métier de footballeur. Parmi elles figure une icone de foot africain.

Dans une entrevue exclusive accordée à la prestigieuse revue américaine The Blizzard, Thierry Henry, icône immuable d’Arsenal et de l’Équipe de France, plonge dans les méandres de sa carrière et partage sa vision unique du ballon rond.

En discutant de l’évolution métamorphique du rôle de l’avant-centre sur les terrains, l’ex-sélectionneur adjoint de la Belgique a partagé les trois noms qui ont radicalement remodelé cette position fondamentale. Parmi ces visionnaires, se trouve l’actuel président du Libéria et l’unique lauréat africain du prestigieux Ballon d’Or France Football, George Weah.

Le champion du monde 1998 a souligné l’ancien buteur de l’AC Milan en tant que membre éminent de la caste d’avant-centres qui ont repensé le rôle de l’attaquant de pointe. Ce groupe pionnier a incarné une nouvelle ère, s’émancipant des traditions pour décrocher du front de l’attaque et ainsi contribué au jeu collectif tout en libérant des espaces pour leurs coéquipiers.

« Ronaldo a réalisé des prouesses que nul n’avait vu auparavant. Aux côtés de Romario et George Weah, ils ont redéfini le métier d’avant-centre. Ce trio a été le premier à quitter la zone de défaite, à récupérer le ballon au cœur du terrain, à se déplacer vers les flancs du terrain, à attirer et désarçonner les défenseurs soutenus par leurs courses incisives, leurs accélérations fulgurantes, et leurs dribbles habiles », a déclaré Thierry Henry au média américain, relayé par Planet Football.

L’interview de l’ancien buteur français dévoile ainsi les échos d’une époque où les conventions étaient brisées par une poignée d’innovateurs, révolutionnant ainsi la perception même de l’art de l’avant-centre.

