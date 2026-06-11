Ballon d’Or 2026: James Rodríguez voit Luis Díaz comme un sérieux candidat

Ancienne star du Real Madrid et capitaine de la Colombie, James Rodríguez n’a pas caché son admiration pour Luis Díaz. Le milieu offensif estime que son compatriote possède toutes les qualités pour prétendre au Ballon d’Or, surtout en cas de parcours remarquable à la Coupe du monde 2026.

James Rodríguez a affiché son soutien à Luis Díaz dans la course au Ballon d’Or 2026. L’ancien meneur de jeu du Real Madrid estime que l’ailier colombien du Bayern Munich figure déjà parmi les meilleurs joueurs de la planète. Interrogé sur les chances de son compatriote de décrocher la plus prestigieuse des récompenses individuelles, Rodríguez s’est montré particulièrement élogieux à l’égard de l’ancien joueur de Liverpool.

Selon lui, les performances de Díaz au plus haut niveau lui permettent déjà d’intégrer le cercle très fermé des meilleurs footballeurs du moment. Le capitaine de la sélection colombienne considère toutefois qu’un parcours réussi lors de la Coupe du monde pourrait être déterminant dans l’attribution du trophée. « Pourquoi Luis Díaz ne pourrait-il pas remporter le Ballon d’Or ? Pour moi, il fait déjà partie des cinq meilleurs joueurs du monde », a déclaré Rodríguez dans des propos relayés par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano.

L’ancien Madrilène estime qu’une présence de la Colombie en finale du Mondial renforcerait considérablement les chances de son compatriote dans la course au prestigieux trophée. Arrivé au Bayern Munich après son passage à Liverpool, Luis Díaz s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs majeurs du club bavarois. Ses performances ont largement contribué au sacre du Bayern en Bundesliga la saison dernière. À quelques semaines de la cérémonie du Ballon d’Or, le Colombien apparaît comme l’un des outsiders crédibles, même si la concurrence s’annonce féroce face à des joueurs comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal ou encore Jude Bellingham.



