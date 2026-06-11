BENIN WEB TV

Ballon d’Or 2026: James Rodríguez voit Luis Díaz comme un sérieux candidat

Ancienne star du Real Madrid et capitaine de la Colombie, James Rodríguez n’a pas caché son admiration pour Luis Díaz. Le milieu offensif estime que son compatriote possède toutes les qualités pour prétendre au Ballon d’Or, surtout en cas de parcours remarquable à la Coupe du monde 2026.

Romaric Déguénon
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Football
165vues
Ballon d’Or 2026: James Rodríguez voit Luis Díaz comme un sérieux candidat
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

James Rodríguez a affiché son soutien à Luis Díaz dans la course au Ballon d’Or 2026. L’ancien meneur de jeu du Real Madrid estime que l’ailier colombien du Bayern Munich figure déjà parmi les meilleurs joueurs de la planète. Interrogé sur les chances de son compatriote de décrocher la plus prestigieuse des récompenses individuelles, Rodríguez s’est montré particulièrement élogieux à l’égard de l’ancien joueur de Liverpool.

Selon lui, les performances de Díaz au plus haut niveau lui permettent déjà d’intégrer le cercle très fermé des meilleurs footballeurs du moment. Le capitaine de la sélection colombienne considère toutefois qu’un parcours réussi lors de la Coupe du monde pourrait être déterminant dans l’attribution du trophée. « Pourquoi Luis Díaz ne pourrait-il pas remporter le Ballon d’Or ? Pour moi, il fait déjà partie des cinq meilleurs joueurs du monde », a déclaré Rodríguez dans des propos relayés par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano.

L’ancien Madrilène estime qu’une présence de la Colombie en finale du Mondial renforcerait considérablement les chances de son compatriote dans la course au prestigieux trophée. Arrivé au Bayern Munich après son passage à Liverpool, Luis Díaz s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs majeurs du club bavarois. Ses performances ont largement contribué au sacre du Bayern en Bundesliga la saison dernière. À quelques semaines de la cérémonie du Ballon d’Or, le Colombien apparaît comme l’un des outsiders crédibles, même si la concurrence s’annonce féroce face à des joueurs comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal ou encore Jude Bellingham.


Articles liés

CDM 2026: «La FIFA ne contrôle pas tout», Gianni Infantino sur les questions de visaCDM 2026: «La FIFA ne contrôle pas tout», Gianni Infantino sur les questions de visa«Cap sur la Coupe du monde», Cristiano Ronaldo après Portugal 2-1 Nigeria«Cap sur la Coupe du monde», Cristiano Ronaldo après Portugal 2-1 Nigeria«Défendre un titre est un immense défi», Scaloni reste prudent avant l’entrée en lice de l’Argentine«Défendre un titre est un immense défi», Scaloni reste prudent avant l’entrée en lice de l’ArgentineMondial 2026: Ronaldo loin devant Messi et Mbappé, le top 11 des joueurs les mieux payésMondial 2026: Ronaldo loin devant Messi et Mbappé, le top 11 des joueurs les mieux payés

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV