Thierry Beccaro : il affirme que l’arrêt de Motus était un choix mûri, pas une éviction

Ce mercredi 25 février 2026, sur le plateau de Télématin, Thierry Beccaro est revenu sur la fin de Motus, le jeu qu’il a présenté pendant près de trente ans. L’animateur a insisté sur le caractère volontaire de son départ, prononçant la phrase: « On ne l’apprend pas puisqu’on le décide », pour balayer l’idée d’une éviction subie par la direction.

Lancé en 1990 sur le service public, Motus s’est imposé comme un rendez-vous matinal familier, reconnaissable à ses boules colorées et à sa mécanique de devinettes autour des mots. L’émission a cessé d’être diffusée en 2019 et, près de sept ans après son arrêt, reste encore associée à l’image de son présentateur. Le souvenir de l’émission demeure présent auprès des téléspectateurs qui suivirent ses diffusions quotidiennes.

Interrogé sur ce que représente l’arrêt d’un jeu présenté pendant trois décennies, Thierry Beccaro a raconté une scène vécue à huis clos. « Il pense que je viens prendre un petit café avec lui… on parle des vacances », a-t-il relaté à propos d’un entretien tenu « en septembre » avec Stéphane Boilet, alors secrétaire général de France Télévisions. Au cours de cet échange, la décision est tombée: « cette saison de Motus sera la dernière qu’il présentera ». Selon l’animateur, son interlocuteur a cru d’abord à une plaisanterie: « Il pense que je blague, il me dit : “Arrête de déconner.” Et je lui dis : “Non, non, c’est vrai.” »

Le sentiment d’être arrivé au bout

Au fil de son témoignage, Thierry Beccaro a expliqué que son départ n’était pas le fruit d’un conflit mais d’un constat personnel. « Je pense que j’étais arrivé au bout. J’étais au bout d’un certain chemin », a-t-il déclaré, évoquant la nécessité de tourner une page après des années passées à la tête du programme.

L’animateur, également actif au théâtre, a souligné ce double parcours professionnel comme l’un des éléments ayant motivé son choix. « Je continuais à faire du théâtre et c’était le moment de repartir avec un joli bouquet de fleurs », a-t-il dit, image poétique pour qualifier un changement de cap et un retrait progressif de l’émission.

Selon ses propos, la décision a été mûrie et accueillie avec une forme d’apaisement plutôt que comme une rupture brutale imposée par la direction. La tonalité de son récit, marquée par la franchise et la distance, donne à voir un départ pensé et accepté par l’intéressé.

