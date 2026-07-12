Thierry Ardisson : un an après sa mort, Audrey Crespo-Mara et Laurent Baffie s’unissent pour lui rendre hommage

Le 14 juillet 2025, l’univers audiovisuel français perdait l’une de ses figures emblématiques : Thierry Ardisson. Animateur, producteur et journaliste, il s’est éteint à l’âge de 76 ans des suites d’un cancer, marquant la fin d’une ère pour les téléspectateurs habitués à son style unique et percutant. À l’occasion du premier anniversaire de sa disparition, sa veuve Audrey Crespo-Mara et l’humoriste Laurent Baffie, proche complice de l’animateur, se sont réunis autour d’une émission hommage diffusée le 14 juillet, mêlant souvenirs et émotions fortes.

Thierry Ardisson, connu pour son sens de l’interview sans concession et son look emblématique noir et blanc, a marqué plusieurs générations avec des émissions cultes telles que « Tout le monde en parle », « Salut les Terriens ! » ou encore « L’Hôtel du Temps ». Sa carrière, débutée dans les années 1980, a influencé durablement le paysage audiovisuel français. L’annonce de sa mort a profondément affecté ses proches, notamment Audrey Crespo-Mara, avec qui il partageait sa vie depuis plusieurs années. La disparition prématurée de sa première compagne, survenue huit mois après lui, a constitué un double deuil pour sa famille.

Au lendemain de cet anniversaire, Laurent Baffie a convié Audrey Crespo-Mara à une émouvante émission de son programme « Coloscopy ». Pendant plus d’une heure, ils ont partagé leurs souvenirs autour de la personnalité de Thierry Ardisson. Sur Instagram, l’humoriste a exprimé la délicate intensité de ce moment : « On a évoqué la mémoire de Thierry pendant une heure, on n’a pas pleuré mais on n’était pas loin… On a ri. On a beaucoup parlé de Thierry aussi. C’était une très belle émission ! » Ce rendez-vous s’est donc révélé être un équilibre entre rires et émotions, à l’image du style de l’animateur disparu.

Laurent Baffie, un compagnon de route marquant

Laurent Baffie, reconnu pour son rôle de « sniper » dans l’univers télévisuel, avait accompagné Thierry Ardisson pendant dix ans en tant que complice et provocateur. En début d’année 2025, lors de la promotion de son dernier one-man-show intitulé « Oh putain Laurent ! », il annonçait vouloir tourner la page du spectacle vivant. Mais la disparition de Thierry Ardisson a également entraîné pour lui une rupture marquante avec la télévision.

Définissant son rôle de sniper comme un métier qu’il a créé, Laurent Baffie décrivait son travail comme celui d’une personne lançant des vannes et des « balles perdues » en pleine conversation, alliant rapidité, justesse et humour. Depuis la perte de son ami intime, il a déclaré renoncer à poursuivre sa carrière télévisuelle : « C’est fini la télé, place aux jeunes. Avec qui je pourrais en refaire ? Thierry n’est plus là. Mais s’il revient, oui. » Ces déclarations soulignent l’importance capitale de cette collaboration dans son parcours professionnel et personnel.

Ce moment d’hommage télévisé rassemble ainsi la mémoire collective autour d’une personnalité singulière qui a profondément marqué le paysage médiatique français, à travers l’évocation chaleureuse et sincère de ses proches les plus fidèles.