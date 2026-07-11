Cyril Féraud : un ancien candidat de la Star Academy avoue avoir eu un gros coup de cœur sur le Fort

Cyril Féraud a officiellement pris les commandes de l’émission culte Fort Boyard, succédant à Olivier Minne après plus de vingt ans à la tête du programme. Cet événement, intervenu il y a moins d’un an, a marqué une étape importante dans la carrière de l’animateur, connu du grand public depuis 2009 grâce à son rôle dans le jeu Slam. Fort de cette nouvelle responsabilité, Cyril Féraud s’est rapidement imposé auprès du public et des participants, grâce à son engagement humain et sa présence chaleureuse pendant les tournages.

Ancien stagiaire du jeu dans ses débuts, Cyril Féraud connaît parfaitement les coulisses de Fort Boyard. Ce samedi 11 juillet, les téléspectateurs pourront découvrir un nouvel épisode sous sa présentation, illustrant la continuité de cette émission emblématique malgré le changement d’animateur. Le passage de témoin a suscité beaucoup d’attention, tant chez les fans que dans le milieu audiovisuel, la succession d’Olivier Minne constituant un défi de taille pour toute nouvelle personnalité.

Le maintien de la dynamique du jeu apparait évident, notamment par la qualité des candidats invités et l’objectif caritatif qu’ils portent. L’équipe réunie dans ce nouvel épisode est composée de personnalités issues de divers horizons : Lucien Jean-Baptiste, Léa François, Nicole Ferroni, Fred Musa, ainsi que Jean-Philippe, candidat anonyme, sans oublier Charles Doré, ancien participant de la Star Academy.

Une émission engagée autour de causes sociales avec une nouvelle équipe

Le principe de Fort Boyard reste intact : les candidats s’affrontent dans des épreuves physiques et intellectuelles visant à récolter des fonds pour des associations. Cette saison ne fait pas exception, et l’équipe du jour est mobilisée aux côtés de l’association Le Projet moteur, qui agit pour l’égalité des chances des jeunes générations. Cette association œuvre à offrir aux jeunes des opportunités éducatives et sociales, et les sommes amassées lors des défis sont destinées à financer ses actions.

Charles Doré, participant emblématique de la Star Academy, est de retour sur le fort. Initialement prévu pour soutenir l’association Grégory Lemarchal, il continue d’apporter son énergie à cette nouvelle édition tournée en live cet été. Son expérience sur Fort Boyard s’avère très positive. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, le chanteur a salué l’approche de Cyril Féraud, indiquant qu’il crée un véritable lien avec les participants.

Il souligne notamment la qualité du contact humain qu’il entretient avec les candidats : « Il est très fort et très bon dans ce qu’il fait. Il prend le temps avec nous et on passe de très bons moments ensemble, on discute beaucoup pendant les temps morts du tournage. C’est une personne vraiment très très cool« , a-t-il confié. Ces mots témoignent du climat convivial instauré par le nouvel animateur, qui privilégie l’échange et l’attention aux participants au cœur de l’aventure.

Ce samedi soir, les téléspectateurs auront la possibilité de suivre ces épreuves par équipes, engagées dans une course contre le temps et la difficulté pour maximiser les dons en faveur des associations partenaires. Depuis son arrivée, Cyril Féraud veille à conserver l’ADN de l’émission tout en insufflant son propre style, qui séduit autant les participants que le public à domicile. Fort Boyard reste ainsi un rendez-vous incontournable de l’été télévisuel, mêlant divertissement et engagement.