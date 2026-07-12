L’ancien premier ministre espagnol Mariano Rajoy dérape après les propos racistes de Celeste Amarilla

Le coup d’envoi de la Coupe du monde 2024, organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, a eu lieu le 11 juin dernier. Depuis le début de la compétition, l’équipe de France affiche des performances remarquables, ne perdant aucun match. Sous la direction de Didier Deschamps, qui dispute son dernier mondial en tant que sélectionneur, les Bleus montrent une détermination constante à défendre leur titre et à poursuivre leur série d’invincibilité. Pourtant, malgré ce parcours sportif impressionnant, la campagne française est également entachée par des controverses liées à des propos racistes visant notamment Kylian Mbappé et la sélection nationale.

La qualification des Bleus pour les quarts de finale, suite à leur victoire face au Paraguay en huitièmes, a suscité plusieurs réactions, certaines virulentes et discriminatoires. Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne, est l’une des figures à l’origine de cette polémique. Elle a proféré des propos à connotation raciste à l’encontre de Kylian Mbappé, lui reprochant notamment un prétendu manque d’éducation écrit, et l’a comparé à des primates. Amarilla a également attaqué les origines camerounaises du joueur, le qualifiant d’arrogant et de « nouveau riche ». Elle a critiqué son comportement durant le match, en particulier son refus de serrer la main du gardien paraguayen à la fin de la rencontre. Ces attaques ont rapidement suscité une réponse ferme de la part de Mbappé, très actif sur les réseaux sociaux, où il a dénoncé avec vigueur ces accusations injustes et discriminatoires.

Des nouvelles attaques avant les demi-finales France-Espagne

Alors que l’équipe de France se prépare à affronter l’Espagne en demi-finale ce mardi 14 juillet, une autre polémique éclate du côté espagnol. Mariano Rajoy, ancien Premier ministre de l’Espagne, a publié une tribune dans le journal El Debate saluant la performance des deux équipes. Il a rappelé le palmarès des Bleus, double champions du monde et finalistes de la dernière édition, évoquant leur invincibilité dans ce Mondial 2024 ainsi que leur première place au classement FIFA.

Cependant, les propos de Mariano Rajoy ont rapidement dérapé, suscitant une nouvelle onde de choc. Dans sa tribune, après avoir reconnu le haut niveau de l’effectif espagnol, il a tenu des commentaires ambigus à connotation raciste en soulignant : « Cela dit, elle ne compte aucun joueur français dans ses rangs. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable. » Ces termes ont été perçus comme une allusion déplacée, tandis qu’aucun membre de l’équipe de France n’a pour l’instant réagi directement à ces accusations. Les joueurs préfèrent rester concentrés sur la rencontre à venir, laissant leurs performances sportives répondre aux tensions extérieures.

Kylian Mbappé, cependant, n’avait pas hésité à répondre lors du précédent incident à Celeste Amarilla, en publiant des messages puissants pour défendre son intégrité et celle de ses coéquipiers, dénonçant les propos racistes et visant à clarifier sa position face à ces attaques injustes. La saison sportive des Bleus reste sous haute tension, en proie à des attaques extrinsèques qui dépassent le cadre du jeu et attisent les débats autour du racisme dans le football.