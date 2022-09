Thiago Silva: « mon objectif est de jouer jusqu’à 40 ans »

Dans une interview accordée au site de Chelsea jeudi dernier, le défenseur brésilien Thiago Silva a confié vouloir étendre sa carrière jusqu’à ses 40 ans.

Jeudi dernier, l’expérimenté défenseur brésilien fêtait ses 38 ans. Pour l’occasion, le roc défensif des Blues a accordé un entretien au site officiel du club londonien, dans lequel il a évoqué sa retraite. Et l’ancien capitaine du PSG compte prendre exemple sur un certain Zlatan Ibrahimovic et espère jouer jusqu’à ses 40 ans.

“Je parle souvent avec Zlatan et récemment plus souvent parce que Chelsea jouera contre l’AC Milan en Ligue des champions. Mon objectif est de jouer jusqu’à 40 ans mais je ne sais pas si ce sera à ce niveau ou dans cette compétition. Cela dépendra de cette saison et nous verrons ce qui se passera en Coupe du monde. Cela dépend aussi d’une prolongation de contrat mais oui, mon objectif est de jouer jusqu’à 40 ans”, a-t-il expliqué.

Thiago Silva est ensuite revenu sur son état de forme avec Chelsea ces dernières semaines, malgré son âge: « C’est très important pour moi de pouvoir jouer à ce niveau à cet âge mais ce n’est pas facile, surtout en Premier League. Quand j’ai fini de m’entraîner, je rentre à la maison et je réfléchis à comment je peux être en forme le lendemain. L’intensité est élevée de la première minute à la dernière, il faut donc être prêt tout le temps. J’ai peut-être 38 ans mais je pense que je peux aider cette équipe autant que possible« . L’international auriverde est sous contrat jusqu’en 2023 avec Chelsea.