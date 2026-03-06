Théo Curin parle de son envie d’être père

Théo Curin, nageur handisport multi-médaillé et animateur âgé de 25 ans, a déclaré ce jeudi 5 mars 2026 au « Buzz TV » du Figaro qu’il souhaite devenir père un jour, sans pour autant se considérer prêt à franchir cette étape pour le moment. Révélé pour son parcours sportif puis pour ses apparitions à l’antenne, il évoque un projet de paternité posé dans le temps, lié à sa situation personnelle et à son agenda professionnel.

Depuis son entrée au sein du groupe France Télévisions en 2019, Théo Curin a vu sa carrière médiatique s’intensifier. Il a notamment succédé en 2024 à Cyril Féraud à l’animation du jeu Slam, un rendez‑vous phare du groupe, et présente également « Théo le Taxi » sur la chaîne YouTube de Slash, multipliant les activités télévisuelles parallèlement à ses engagements sportifs.

Lors de l’entretien mené par Damien Canivez et Sarah Lecœuvre, le jeune athlète a répondu sans détour aux questions sur la paternité, affirmant vouloir « avoir des enfants plus tard » et se projetant en « mini‑moi », tout en précisant qu’il ne souhaitait pas nécessairement une grande fratrie. Sa prise de parole porte sur un désir clairement formulé mais différé dans le temps.

Un désir de paternité exprimé mais différé

Interrogé directement sur ses envies familiales, Théo Curin a confirmé : « Ouais, j’aimerais bien », avant de nuancer en précisant qu’il ne se sent pas prêt pour l’instant. Parmi les raisons avancées figurent son état civil — « je n’ai pas de femme pour le moment » — et son jeune âge, qu’il évoque comme un facteur de temporisation : « J’ai 25 ans. Pour le moment, on ne sait pas trop. »

Le nageur a également laissé transparaître la réalité de ses priorités actuelles : une carrière sportive et médiatique dense, débutée notamment par sa trajectoire en handisport et renforcée par ses missions à la télévision. Ces engagements, combinés à l’absence de projet conjugal immédiat, expliquent sa prudence quant à la concrétisation d’une paternité.

Théo Curin est connu à la fois pour ses performances sportives et pour son parcours personnel. Amputé des quatre membres à la suite d’une méningite contractée dans son enfance, il a su s’imposer sur le plan international et s’est progressivement ouvert une place sur les plateaux. Sa notoriété croissante depuis 2019 s’est traduite par des responsabilités à l’antenne, dont la présentation de programmes grand public.

