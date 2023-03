The Worst: avec deux Africains, les nominés pour le titre du pire joueur de l’année 2022

Le média espagnol Marca a dévoilé la liste des nommés pour le trophée « The Worst« du pire joueur de l’année. Deux Africains figurent dans le lot.

Quand on parle de meilleur joueur de l’année, il y a forcément le pire joueur qui n’est pas loin. Et ce n’est pas Marca qui dira le contraire. Le journal espagnol vient de publier sa liste des joueurs en course pour le trophée « The Worst« 2022.

Un prix qui récompense le pire joueur de l’année. Parmi ceux-ci, on retrouve Aubameyang, Eden Hazard, Harry Maguire ou encore Dele Alli. Le défenseur sénégalais transféré à Chelsea cet été, Kalidou Koulibaly, est également en lice.

Eden Hazard, favori pour le sacre

Récemment qualifié par le milieu de terrain nigérian, Obi Mikel, de « joueur le plus paresseux » au monde, Eden Hazard est le grand favori pour remporter ce trophée. Marié avec des pépins physiques, le Diable Rouge enchaîne désillusion sur désillusion depuis son arrivée au Real Madrid en provenance de Chelsea.

Mais attention à ne pas enterrer Kalidou Koulibaly qui peut jouer les troubles fêtes. Assurance vie de la défense napolitaine du temps où il faisait les beaux jours des Partenopei, le défenseur sénégalais n’est plus que l’ombre de son lointain passé chez les Blues. A l’image de Chelsea qui broie du noir cette saison, le Lion de Teranga collectionne les mauvaises prestations à chaque sortie.

La liste des nommés :

Eden Hazard (Belgique, Real Madrid), Harry Maguire (Angleterre, Manchester United), Dele Alli (Angleterre, Besiktas), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Chelsea), Casper Dolberg (Danemark, FC Séville), Kalvin Phillips (Angleterre, Manchester City), Joe Gomez (Angleterre, Liverpool), Kalidou Koulibaly (Sénégal, Chelsea), Lucas Moura (Brésil, Tottenham), Nicolo Zaniolo (Italie, AS Roma-Galatasaray), Tiémoué Bakayoko (France, AC Milan), Joachim Andersen (Danemark, Crystal Palace).