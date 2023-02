The Best 2022-Real Madrid: David Alaba dans la tourmente après son vote

David Alaba, capitaine de l’Autriche et titulaire au Real Madrid, a voté pour Lionel Messi devant Benzema, pour les Trophées FIFA The Best 2022. Ce choix a du mal à passer à Madrid.

Ce lundi, la FIFA a dévoilé ses réponses individuelles au titre de l’année 2022, lors de la cérémonie des Trophées The Best tenu à Paris en France. Dans la catégorie la plus attendue de la soirée, c’est Lionel Messi qui est reparti avec le prix de meilleur joueur de l’année. La Pulga a été portée au triomphe grâce à sa victoire avec l’Argentine lors du Mondial 2022 au Qatar, qui a été visiblement priorisé par la FIFA.

Et comme c’est devenu la tradition, après la cérémonie, l’instance dirigée par Gianni Infantino a dévoilé les votes des différents capitaines. Et celui de David Alaba fait particulièrement parler à Madrid. En effet, capitaine de l’Autriche et titulaire au Real, l’ancien défenseur du Bayern Munich a voté Lionel Messi devant Benzema. Si Alaba a ensuite choisi Ancelotti devant Scaloni, son choix pour le titre de meilleur joueur fait grand polémique en Espagne.

D’autant plus quand on sait que le Real Madrid a boycotté la cérémonie hier, surtout à cause de l’absence de Vinicius Jr parmi les nominés pour le 11 type de l’année selon Marca. Pour rappel, David Alaba est actuellement blessé et devrait manquer un mois de compétition avec le Real Madrid. Reste désormais à voir l’accueil qu’il recevra de la part des supporters à son retour sur les pelouses. Même si on imagine bien que cette polémique ne devrait pas faire long feu.