The Bachelor: victime de viol, voici ce que Stéphanelle reproche à ses parents

Victime de viol alors qu’elle était encore très jeune, le mannequin et candidate de l’émission The Bachelor en veut à ses parents pour une bonne raison.

Alors qu’elle participait à la téléréalité The Bachelor, Stéphanelle a révélé presqu’en larmes avoir été victime d’agression s3xuelle. Interrogée sur ce moment sombre de sa vie dans le confessionnal lors de son apparition sur life Week-end du vendredi 20 janvier 2023, le mannequin Stéphanelle indique avoir évoqué le sujet pour aider des victimes à libérer la parole et se soulager.

« Je voulais sensibiliser et aider les autres victimes parce que je sais qu’il y a beaucoup de victimes de violeur en Afrique et que c’est un sujet très tabou, les gens n’en parlent pas, certaines victimes ne peuvent pas parler parce qu’ils ont peur », a expliqué Stéphanelle.

Ce que Stéphanelle reproche à ses parents

Selon la candidate de l’émission The Bachelor, à part sa tante, elle n’a pas pu compter sur le soutien de ses parents à cette époque. D’après ses confessions, ils ont été informés un peu trop tard. « J’en ai parlé à ma mère quand j’avais 21 ans, mon père c’était l’année passée. J’en ai parlé à ma tante plus tôt et elle m’a emmené à l’hôpital », a-t-elle confié.

Sur un ton triste et désemparé, Stéphanelle soutient n’avoir pas été protégée par ses parents. Et c’est d’ailleurs ce qui fait souffrir le mannequin dans cette affaire de viol. « Me faire souffrir? Non mais c’est le fait de savoir que si j’avais été protégée par mes parents cela n’arrivera pas qui me fait souffrir, l’acte en lui-même ne me faire pas souffrir. Je l’ai déjà oublié », a-t-elle clarifié.

A noter qu’avant l’émission The Bachelor, Stéphanelle n’avait pas une bonne relation avec ses parents. En direct sur l’émission The Bachelor, la jeune femme avait même révélé avoir été reniée par sa mère.