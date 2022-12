The Bachelor: Stéphanelle et Joël Williams mariés? voici ce qui s’est vraiment passé

Depuis le vendredi 23 décembre 2022, les rumeurs évoquant le mariage de Stéphanelle et Joël Williams ébranlent les réseaux sociaux.

Stéphanelle et Joël Williams sont-ils réellement mariés? C’est la question qui taraude les internautes depuis qu’une photo du couple tenant chacun un certificat de mariage en main fait le tour des réseaux sociaux.

En effet, au Cameroun dans le cadre d’un évènement de mode, Joël William a rencontré Stéphanelle avec qui, il a fait une virée nocturne mercredi dernier. Alors que leur proximité enflammait la toile, le Bachelor Joël Williams et la top modèle Stéphanelle ont enfoncé le clou avec une photo qui fait grand bruit.

Pour les internautes, le couple s’est marié et aurait présenté leur certificat de mariage. Même si c’est difficile de clarifier leur relation, il est tout de même claire que Stéphanelle et Joe ne se sont pas mariés officiellement. Sur le certificat de mariage qui fait grand bruit, à la place du maire qui célèbre le mariage, il est inscrit, Sun TV, une chaîne de Télévision. Ce qui sans aucun doute indique qu’il s’agit d’une simulation de la chaîne de télévision pour jouer les prolongations de l’émission The Bachelor.

Pour rappel, après l’élimination des deux finalistes, Joël William a publiquement avoué avoir trouvé l’amour dans les bras d’une femme qui n’a pas été candidate de l’émission The Bachelor. Mieux, lors d’une émission au Cameroun, il est revenu sur sa proximité avec Stéphanelle en rassurant ne plus être célibataire.

Mais visiblement, les internautes auraient voulu voir les deux mariés. C’est ce qui justifie leur message de félicitation en commentaire.