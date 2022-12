The Bachelor: Joël Williams réagit à la polémique sur sa fameuse nuit torride avec Nadia

Au lendemain de la fin de la télé réalité The Bachelor, Joël Williams a brisé le silence sur sa fameuse nuit avec la candidate Nadia Mas qui fait polémique sur les réseaux sociaux.

Joël Williams est-il allé loin avec Nadia Mas, sa favorite dans l’émission The Bachelor ? Après le démenti de la jeune femme, Joël Williams a répondu à ceux qui l’accusent d’avoir passé une nuit torride avec Nadia.

Sur la toile les commentaires vont bon train, il est reproché à Joël Williams d’avoir éliminé sa crush après avoir obtenu le fruit défendu. Malgré les clarifications de Nadia, la toile est toujours en ébullition et les internautes persistent et signent que Joël Williams a abusé de sa timidité.

Il ne s’est rien passé

Mais pour le Bachelor, rien ne s’est passé avec Nadia. « Les filles sont formidables mais je ne me voyais pas avec l’une d’elle sur une relation de long terme. Parlant de Nadia, je n’ai rien eu avec elle et je n’ai d’ailleurs d’aventure avec aucune fille d’entre elles », a clarifié le patron de Milc Magazine.

Pour Joël Williams, les gens n’y croient pas parce que Nadia et lui ont dormi dans la même chambre. « Mais en vrai, il ne s’est rien passé. Les bisous qu’on s’est échangé, ça fait juste partie de l’émission pour montrer le côté tendre et sensuelle de la chose. Il y a eu de rapprochement mais on agit pas dans l’exagération”, a -t-il rassuré sur le plateau de l’émission “Le chœur des femmes”.