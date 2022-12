The Bachelor: Emma Lohoues rompt le silence après la saison 1, « J’étais très triste »

L’émission de téléréalité The Bachelor diffusée sur Canal Plus, s’est finalement achevée ce samedi après la grande finale qui a opposé Riane et Stéphanelle. Alors que le verdict du Bachelor continue de faire polémique, Emma Lohoues l’animatrice de l’émission a tenu à s’exprimer sur cette première expérience.

La première saison de la téléréalité « The Bachelor » dans laquelle Joël Wiliams doit choisir sa compagne parmi 20 jeunes filles a connu son épilogue le samedi 17 décembre dernier. Lors de la grande finale qui s’est déroulée entre Riane et Stéphanelle, Joe Williams a décidé contre toute attente de ne choisir aucune des deux candidates finalistes.

De son côté, Emma Lohoues qui a essayé de remonter le moral aux deux finalistes après ce verdict incroyable du Bachelor a finalement décidé de se confier au terme de cette première saison qui a connu un franc succès malgré les nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. A en croire l’influenceuse, le tournage n’a pas été du tout facile à cause des nombreuses tensions qui ont régné entre les filles tout au long de l’émission.

« Avec les filles, les tensions qu’on a vu c’était réel, franchement rien n’est truqué, arrivé à un moment ça me saoulait. Je leur ai parlé, je leur ai dit, franchement c’est pas joli, il va falloir que vous gériez les tensions différemment parce que c’était trop visible, il y avait des clans, dès le premier jour, elles avaient commencé (…) » a d’abord indiqué l’actrice lors d’un entretien.

« Tout le long du tournage c’était des rebondissements avec des pleurs »

Parlant de sa prestation, l’ex copine de feu Dj Arafat pense avoir été impartiale lors du tournage de cette téléréalité. « Je suis restée sereine devant tout ça, j’essayais de ne pas prendre parti, de leur parler surtout quand elles étaient en groupe en leur disent :’Franchement, pourquoi, quand il y a des femmes quelque part, il faudrait qu’il y ait forcément des tensions? vous êtes là pour le même but vous pouvez compétir tout en restant classe. J’étais très triste quand je voyais des filles partir après Joël, moi je le connais un peu donc quand je le voyais parler des filles je savais qu’après telle ou telle allait sortir ou pas, c’était un peu difficile pour lui », a-t-elle déclaré.

Emma Lohoues pour finir a avoué avoir été mal à l’aise par moment à cause des nombreux sacrifices consentis par les candidates. « Étant de l’autre côté j’avais un peu de peine pour elles car c’est quand même des femmes qui ont voyagé pour venir chercher l’amour de leur vie car il y avait beaucoup de pleurs », a conclu la femme d’affaires et influenceuse ivoirienne.