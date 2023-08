The Bachelor Afrique Francophone: la saison 2 pose ses valises au Gabon

La deuxième saison de l’émission à succès « The Bachelor Afrique Francophone » est actuellement en cours de tournage au Gabon. Après le succès de la première saison diffusée en Côte d’Ivoire, la production a choisi de poser ses valises dans ce pays d’Afrique centrale.

La deuxième saison de l’émission « The Bachelor Afrique Francophone » se déroule au Gabon. Pour cette deuxième saison, qui promet d’être encore plus riche en émotions et en rebondissements, le choix a été porté sur le Gabon. Ce qui explique notamment la présence d’Emma Lohoues au Gabon en juillet dernier.

Les candidates gabonaises, Grazyela, Anaël Mevoung, Altea et Bryhanna, qui ont marqué les esprits lors de la première saison, ont été sélectionnées pour participer à cette deuxième édition. Les téléspectateurs attendent maintenant avec impatience la diffusion de l’émission afin de découvrir qui parviendra à conquérir le cœur du Bachelor au Gabon.

20 femmes pour Joel William

L’émission The Bachelor, diffusée sur les antennes de Canal+ Pop, a rapidement captivé les téléspectateurs africains lors de sa première saison. Sous la présentation pétillante de l’influenceuse ivoirienne Emma Lohoues, 20 candidates venant de différents pays d’Afrique francophone se sont affrontées pour conquérir le cœur du Bachelor.

La première saison a non seulement créé une base de fans dévoués sur les réseaux sociaux, mais les finalistes de cette saison ont également connu un succès considérable.

Riane, par exemple, compte désormais plus de 131 000 abonnés et a pu bénéficier de collaborations lucratives. De son côté, Stéphanelle a attiré l’attention de plus de 206 000 internautes et a réussi à se lancer dans le mannequinat, défilant même pour une grande marque au Togo.

