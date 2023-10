The Bachelor Afrique: Clive Ketu Mbaku cité dans une affaire de s3xtape (photo)

- Publicité-

Alors qu’il venait à peine de faire sa première apparition dans l’émission The Bachelor Afrique Francophone saison 2, dont le premier épisode a été diffusé le samedi 7 octobre 2023 sur Canal+ Pop, Clive Ketu Mbaku est déjà au cœur d’une polémique de sextape.

La deuxième saison de l’émission de téléréalité “The Bachelor Afrique Francophone” a débuté récemment sur les écrans de Canal + Pop, suscitant l’excitation des téléspectateurs. Cependant, cette nouvelle saison a été entachée par un scandale impliquant le nouveau Bachelor, Clive Ketu Mbaku.

Alors que la compétition entre les candidates faisait son chemin, une internaute du nom de Belvanie a fait une publication sur les réseaux sociaux affirmant détenir des images compromettantes de Clive. “J’ai tes nµdes avec ton petit bangala. Tu vas t’en sortir avec toutes les filles-là ?”, a-t-elle écrit. Bien que Belvanie ait précisé qu’elle ne prévoyait pas divulguer ces photos compromettantes, sa révélation a suscité de vives réactions parmi les internautes.

Clive Ketu Mbaku, un bachelor à controverse ?

Cette mystérieuse jeune fille, dont on en sait encore peu sur l’identité réelle, a semé la controverse en remettant en question la fidélité et l’intégrité de Clive Ketu Mbaku. Son accusation a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, attirant l’attention des fans de l’émission et nourrissant les spéculations sur l’avenir du Bachelor dans la compétition.

Pour l’instant, le principal intéressé, Clive Ketu Mbaku, n’a pas encore réagi à ces allégations. Les téléspectateurs attendent avec impatience de savoir comment il gérera cette situation délicate et si cela affectera sa relation avec les candidates.

Cette controverse met en lumière les enjeux de la notoriété et de l’exposition médiatique auxquels doivent faire face les participants aux émissions de téléréalité.

