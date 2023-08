The Bachelor Afrique 2: après Joël Williams, le mannequin Pierre Abena annoncé

La deuxième saison de la populaire émission de téléréalité « The Bachelor Afrique Francophone » va bientôt démarrer sur les écrans de Canal+ Pop. Cette fois-ci, c’est le Gabon qui a été choisi comme décor principal, suscitant l’excitation des fans. Bien que la production n’ait pas encore officiellement confirmé le nom du nouveau Bachelor, les rumeurs circulent déjà autour du mannequin camerounais Pierre Abena.

Les attentes sont grandes pour cette nouvelle saison de « The Bachelor Afrique Francophone » diffusée sur Canal+ Pop. Les téléspectateurs africains et, plus particulièrement, ceux du Gabon ont hâte de découvrir les surprises préparées pour cette deuxième édition. Si l’on sait déjà que l’animatrice ivoirienne Emma Lohoues a été reconduite, la plus grosse attraction est de savoir qui sera le nouveau Bachelor.

Déjà, il n’est pas possible que Joël Williams, le Bachelor de la première saison, fasse son retour. D’après le blogueur camerounais Peupah Zouzoua, le prochain Bachelor pourrait bien être le mannequin camerounais Pierre Abena, résidant aux États-Unis.

Âgé de 31 ans, ce top model, révélé dans la saison 10 de la téléréalité française « Secret Story », est très apprécié dans son pays d’origine. Une confirmation officielle de la production est cependant attendue pour confirmer ces spéculations et connaître le nom du nouveau Bachelor. Les spectateurs camerounais seraient ravis de voir Pierre Abena prendre le rôle tant attendu.

L’émission « The Bachelor Afrique Francophone » continue de susciter l’engouement en Afrique, et cette nouvelle saison promet d’être encore plus captivante.

