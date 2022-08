Thaïlande: un incendie dans une boite de nuit fait au moins 13 morts et 40 blessés (vidéo)

Au moins 13 personnes ont perdu la vie, et une quarantaine de blessés suite à un incendie dans une discothèque du quartier de Sattahip, un district (amphoe) de la province thaïlandaise de Chonburi. Le drame est survenu aux premières heures de ce vendredi 05 aout.

De nombreux blessés sont dans un état critique et certains d’entre eux ont été transférés à l’unité de soins intensifs (USI), ont rapporté les médias locaux. L’enfer a commencé vers 1 heure du matin alors que les clients remplissaient le pub Mountain B.

Parmi les morts, les sauveteurs ont trouvé les corps calcinés d’au moins neuf hommes et quatre femmes dans les toilettes pour hommes et les cabines de DJ.

Des vidéos de la scène devenues virales sur la toile montrent des personnes en train de courir dans tous les sens pour se mettre à l’abri et criant alors que des flammes et de la fumée s’échappaient du bâtiment.

Interrogé, Pol Col Wuttipong Somjai, chef de la police de Phlu Ta Luang, a déclaré aux médias que le pub Mountain B, est situé sur Sukhumvit Road dans le district de Sattahip et a ajouté que toutes les victimes seraient des ressortissants thaïlandais.

Un témoin oculaire a déclaré avoir entendu deux explosions près de la cabine du DJ et plus tard, le feu a embrasé tout la boite de nuit à cause de la mousse insonorisante utilisée sur le toit.

De plus, Thanyapat Sornsuwanhiran, superviseure de discothèque âgée de 26 ans, a déclaré avoir vu la flamme sur le toit du bar et a ajouté qu’elle avait guidé les clients pour qu’ils sortent de la zone incendiée.

Le commandant de la police de Chon Buri, le général de division Pol Atthasit Kitjahan, a expliqué que la boite de nuit avait ouvert il y a environ un mois et est devenue très célèbre à cause de la visite des jeunes et de la population locale. Il a ajouté qu’une enquête a été ouverte pour élucider les causes de l’incendie de la discothèque thaïlandaise.