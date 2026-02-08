Thaïlande : le Premier ministre conservateur en passe de remporter les élections législatives

Les premières estimations diffusées par les télévisions thaïlandaises donnent l’avantage au Premier ministre conservateur sortant lors des élections législatives tenues dimanche 8 février. Ces projections ont été accueillies sans surprise par le camp adverse, qui a reconnu sa défaite avant même la publication de résultats définitifs.

Les premières estimations diffusées par les télévisions thaïlandaises donnent l’avantage au Premier ministre conservateur sortant lors des élections législatives tenues dimanche 8 février. Ces projections ont été accueillies sans surprise par le camp adverse, qui a reconnu sa défaite avant même la publication de résultats définitifs.

Selon Channel 3, le parti Bhumjaithai dirigé par Anutin Charnvirakul pourrait décrocher 198 des 500 sièges que compte le Parlement. De son côté, le Parti du peuple, présenté comme le grand favori des sondages avant le scrutin, n’obtiendrait que 97 sièges d’après ces estimations, un écart notable par rapport aux attentes préélectorales.

Au siège du Parti du peuple à Bangkok, son président Natthaphong Ruengpanyawut a admis devant la presse que son mouvement n’était pas arrivé en tête du scrutin. Ses déclarations soulignent la déception d’une formation qui espérait inverser la tendance annoncée par les instituts d’opinion.

Publicité

Conséquences possibles

Si ces chiffres provisoires se confirment, ils pourraient faciliter la tâche du camp sortant pour asseoir sa majorité ou négocier des alliances nécessaires à la formation d’une nouvelle majorité parlementaire. La différence entre projections et sondages révèle aussi la volatilité de l’électorat et les limites des enquêtes d’opinion dans un contexte électoral marqué par des dynamiques locales.

Les prochains jours devraient apporter des résultats plus précis et permettre d’observer les stratégies des différents partis appelés à composer au sein d’un Parlement fragmenté. Les mouvements politiques devront rapidement clarifier leurs intentions pour former un exécutif stable.