TF1 diffusera le 6 juin Star Ac Tour avec Ambre, Léa, Victor, Sarah, Bastiaan, Anouk, Théo P, Mélissa et Jeanne

La tournée de la Star Academy a été perturbée le 17 mai 2026 au Zénith de Dijon : la séance de 20h a été annulée en raison de l’« indisponibilité de plusieurs artistes pour raisons médicales », alors que la représentation de 15h s’est tenue avec seulement sept des neuf académiciens attendus. Parallèlement, TF1 annoncera la diffusion en direct d’un concert événement depuis le Zénith de Toulon le 6 juin à 21h10.

Deux représentations étaient programmées ce dimanche 17 mai au Zénith de Dijon, à 15h et 20h, et affichaient complet. La première séance a été maintenue mais modifiée : sept artistes sont montés sur scène, deux absences pour raisons de santé ayant réduit l’effectif des prestations. La présence partielle des élèves a suscité de l’inquiétude parmi les spectateurs présents.

Plusieurs heures après la première représentation, la seconde séance prévue à 20h a été annulée. La production et les organisateurs ont officiellement évoqué des problèmes de santé affectant plusieurs artistes, sans détailler l’état des intéressés ni la nature des indispositions.

Un concert annulé à la dernière minute

La société NG Productions a relayé l’annulation via une story sur Instagram, indiquant l’« indisponibilité de plusieurs artistes pour raisons médicales ». Dans un communiqué diffusé aux spectateurs, les organisateurs ont écrit : « C’est avec un profond regret que nous devons vous annoncer que le concert de la Star Academy prévu au Zénith de Dijon ce dimanche 17 mai à 20h ne pourra avoir lieu des suites de l’indisponibilité de plusieurs artistes pour raisons médicales. »

Le même communiqué précise que des informations complémentaires seront communiquées « le plus rapidement possible quant à la possibilité ou non de reporter cette séance ». Les modalités pratiques concernant les billets — report, remboursement ou autres dispositions — n’ont pas été détaillées dans le texte diffusé par les organisateurs au moment de l’annonce.

La nouvelle de l’annulation a entraîné des réactions contrastées au sein du public présent : déception pour les spectateurs venus assister à la représentation du soir, et compréhension affichée face à une situation qualifiée par certains de « exceptionnelle ». Aucune précision n’a été fournie sur l’identité des deux académiciens absents lors de la séance de l’après-midi.

Malgré ce contretemps dijonnais, la tournée se poursuit et un rendez-vous médiatique est déjà programmé : le 6 juin, les neuf élèves — Ambre, Léa, Victor, Sarah, Bastiaan, Anouk, Théo P, Mélissa et Jeanne — sont annoncés sur la scène du Zénith de Toulon pour un concert événement diffusé en direct sur TF1 et TF1 Plus à 21h10. La chaîne a relayé cette information sur ses réseaux sociaux.

La communication officielle de la production et des organisateurs demeure le principal canal d’information pour les spectateurs affectés par l’annulation et pour le public souhaitant suivre la suite de la tournée.