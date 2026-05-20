Niels Schneider obligé de revisser la dent d’une actrice dans le hall d’un palace à Cannes 2026

Niels Schneider a livré une anecdote inattendue sur sa première montée des marches à Cannes : lors d’une édition de 2009 marquée par la présentation d’un film à la Quinzaine des réalisateurs, il raconte avoir aidé, dans le hall d’un palace, une actrice à revisser une « dent qu’on visse » quelques minutes avant un événement officiel, une scène rapportée lors d’une interview accordée à AlloCiné et reprise dans le cadre du Festival de Cannes 2026.

L’acteur, compagnon de Virginie Efira, situe ce souvenir au tout début de sa carrière, alors qu’il accompagnait le réalisateur Xavier Dolan pour la présentation d’un film à la Quinzaine des réalisateurs. Il évoque l’effervescence propre à la Croisette : embouteillages, horaires serrés et l’adrénaline des projections publiques qui rythment les journées des équipes et des interprètes durant le festival.

Selon ses propos rapportés à AlloCiné, l’incident est survenu alors que l’équipe se trouvait déjà en retard. « Il y avait une actrice dont je tairais le nom qui a perdu sa dent juste avant, une dent qu’on visse », confie l’acteur. Confronté à l’urgence, il précise s’être retrouvé à demander un grand miroir dans le hall du palace afin de remettre en place la prothèse dentaire avant la montée des marches.

Un souvenir marquant de ses débuts à Cannes

Dans l’entretien, Niels Schneider raconte la scène avec humour et précision sur le timing : quelques minutes seulement séparaient l’incident du début d’un événement officiel. Il décrit une opération de fortune conduite dans un lieu public, sous la pression du retard et de la nécessité de respecter le protocole des apparitions sur la Croisette.

Le terme employé — « dent qu’on visse » — renvoie à des prothèses dentaires fixées mécaniquement, comme des couronnes ou bridges vissés sur implant. Sans préciser la nature exacte de la prothèse ni l’identité de l’actrice, l’acteur situe l’épisode dans l’ambiance souvent chaotique des premières expériences en festival, où les imprévus techniques et logistiques peuvent intervenir au dernier moment.

Cette anecdote illustre aussi les coulisses du Festival de Cannes, où le glamour officiel côtoie des moments d’urgence et d’improvisation dans des lieux d’exception. Schneider, alors jeune comédien engagé sur un projet présenté par Xavier Dolan à la Quinzaine, rapporte comment ces premières expériences sur la Croisette ont façonné sa mémoire du festival et sa vision du métier.

Le récit, relayé lors de l’édition 2026 du festival et repris par les médias, a suscité l’amusement en ligne : l’image d’un acteur agenouillé dans le hall d’un palace, occupé à remettre en place une prothèse dentaire avant une montée des marches, a été largement commentée et partagée par les internautes.