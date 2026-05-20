Sophie Garel : ses obsèques auront lieu le 22 mai à Boulogne-Billancourt

La journaliste et animatrice Sophie Garel est décédée le jeudi 14 mai 2026 à l’âge de 84 ans, un événement qui a marqué la scène médiatique française. Connue pour sa voix distinctive et son rôle emblématique chez RTL, elle avait construit une carrière riche et variée au cours de plusieurs décennies en radio et télévision. Ses obsèques se tiendront le vendredi 22 mai à 14h30 en l’église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, a annoncé sa famille à l’Agence France Presse.

Arrivée dans les locaux de RTL situés rue Bayard à Paris à la fin des années 1960, Sophie Garel a marqué l’histoire de la radio française. Elle a notamment coanimé aux côtés de l’animateur Fabrice plusieurs émissions populaires comme Les jeux de Fabrice avec Sophie et Atoukado. En plus de sa carrière à RTL, elle fut aussi une collaboratrice fidèle de Laurent Ruquier. Ce dernier lui a offert des rôles de chroniqueuse dans des émissions phares telles que On a tout essayé diffusée sur France 2 ainsi que dans l’émission radiophonique des Grosses Têtes.

Sa disparition a suscité une vague d’émotions et de témoignages. Fabrice, son ancien partenaire à la radio, s’est déclaré « effondré ». Marc-Olivier Fogiel, lui, a rappelé qu’elle avait joué un rôle clé lors de ses débuts professionnels en 1985 chez RTL, soulignant la bienveillance avec laquelle elle l’avait aidé à faire ses premières émissions malgré son trac. Laurent Ruquier a également partagé son émotion, adressant un message sur Instagram dans lequel il évoque le caractère enjoué et le talent de Sophie Garel : « Ton esprit de répartie, ton plaisir d’être au micro tout en ayant l’air de faire ça par-dessus la jambe, ton rire, ton goût des jeux de mots, pour tout ça, merci ».

Mort de Sophie Garel : pourquoi avait-elle déserté le studio des « Grosses Têtes » ?

Au cours d’une émission spéciale diffusée le lundi 18 mai 2026, les Grosses Têtes ont rendu hommage à Sophie Garel, qu’ils considéraient comme une sociétaire emblématique. Laurent Ruquier y a expliqué les raisons de l’absence prolongée de Sophie Garel dans le programme. Il a indiqué qu’elle ne venait plus en studio depuis plusieurs années, notamment parce qu’elle souffrait de problèmes de santé. Avant même que ces difficultés ne se manifestent pleinement, la journaliste exprimait déjà une certaine lassitude à l’idée de se lever tôt le matin, alors que l’émission est enregistrée en matinée pour une diffusion durant l’après-midi.

Au-delà de son travail, Laurent Ruquier a tenu à adresser un message à Thomas, le fils de Sophie Garel, né en 1970 de son union avec le comédien Jean Yanne. Il a évoqué une pensée particulière pour lui, qui pourrait écouter l’émission, lui envoyant ainsi un témoignage d’affection et de soutien dans ces moments difficiles.