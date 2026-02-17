Tex : 8 ans après son licenciement, il lance Les M’amours sur M Radio

Tex , l’ancien présentateur des Z’amours évincé de France Télévisions en 2017, fait son retour dans les médias en février 2026 : après des années de discrétion, il rejoint la grille de M Radio pour animer un nouveau rendez-vous, Les M’amours , diffusé du lundi au vendredi de 10h à 13h, selon les informations rendues publiques les 16 et 17 février 2026.

Tex, l’ancien présentateur des Z’amours évincé de France Télévisions en 2017, fait son retour dans les médias en février 2026 : après des années de discrétion, il rejoint la grille de M Radio pour animer un nouveau rendez-vous, Les M’amours, diffusé du lundi au vendredi de 10h à 13h, selon les informations rendues publiques les 16 et 17 février 2026.

La carrière de l’animateur a basculé le 30 novembre 2017 lors d’une émission de « C’est que de la télé ! » sur C8 présentée par Julien Courbet. Face au public, Tex a lancé une plaisanterie sur les femmes battues — « Vous savez ce qu’on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois ! » — qui a provoqué un vif rejet. Plusieurs téléspectateurs ont dénoncé la blague comme indigne ; la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes de l’époque, Marlène Schiappa, a saisi le CSA (devenu l’ARCOM). Tex s’est excusé publiquement, mais France Télévisions a décidé de se séparer de lui, mettant fin à sa présentation des Z’amours, qu’il animait depuis l’an 2000.

Originaire du Croisic (Loire-Atlantique) et père de trois enfants, le natif de 65 ans s’était ensuite fait discret des plateaux. Son retour médiatique se matérialise toutefois sur la bande FM : M Radio a lancé un nouveau créneau intitulé Les M’amours, une émission prévue en semaine sur la tranche matinale de trois heures. Les dates communiquées diffèrent légèrement selon les relais : la station a mis à l’antenne le lundi 16 février 2026 et la nouvelle a été relayée dans la presse le 17 février 2026.

Tex : de l’ombre à la lumière

Selon la présentation de la station, Les M’amours sera animé par Tex aux côtés d’une co-animatrice, Tiffany, et se veut un rendez-vous où se mêleront « bonne humeur, confidences, rires, émotions ». La diffusion est annoncée du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures.