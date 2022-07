Terrorisme: Wilfried Houngbédji justifie la démarche du gouvernement au Niger

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Bénin et le Niger ont signé un accord de coopération militaire en vue de mutualiser leurs efforts en termes de renseignement et de stratégies. Mais le choix du Niger qui n’a véritablement pas d’expérience en la matière suscite interrogation. Face aux professionnels des médias, Léandre Wlfried Houngbédji a justifié la démarche du gouvernement béninois au Niger.

Au cours de sa rencontre hebdomadaire avec les professionnels des médias, le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji a opiné sur plusieurs sujets d’actualité dont l’accord de coopération militaire récemment signé entre le Bénin et le Niger. Concernant ce dernier point, le porte parole du gouvernement a fait savoir que le ministre de la défense béninoise s’est déplacé au Niger dans le cadre d’un partage de bonnes pratiques dans la lutte contre le terrorisme.

« Nous sommes allés voir ce qu’ils ont de plus pour que le phénomène ne se développe pas chez eux comme on le constate ailleurs« , a indiqué Wilfried Houngbédji

Ces bonnes pratiques acquises au Niger précise-t-il, seront intégrées dans le dispositif stratégique du Bénin pour plus d’efficacité dans la lutte. Le secrétaire général adjoint du gouvernement a cependant insisté sur le fait que le pays n’est pas en proie au terrorisme.

D’ailleurs Léandre Wilfried Houngbédji reste optimiste sur l’efficacité du dispositif sécuritaire béninois qui ne donne aucune chance aux djihadistes de s’établir au Bénin. Le porte parole du gouvernement se sent conforter par la bonne organisation et l’anticipation du gouvernement pour dérouter ces hors la loi.

L’accord de coopération militaire

La volonté commune des deux pays à lutter en synergie contre le phénomène du terrorisme a été matérialisée par la signature d’un accord militaire. « L’acte de signature de l’accord est intervenu le lundi 11 juillet 2022 au Niger entre les ministres de la défense nationale du Bénin et du pays hôte ».

Selon le ministre Fortunet Nouatin, « la signature de cet accord marque l’entrée dans l’ère d’une coopération beaucoup plus étroite sur le plan défense et sécurité entre la République du Niger et la République du Bénin ». Quant au ministre nigérien de la défense, il a assuré que « le Niger est disposé à faire tout ce qu’il faut pour qu’on puisse arriver à aider les autres pays à être résilients dans le combat contre le terrorisme ».