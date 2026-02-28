Terrorisme en Afrique: la CEDEAO va activer sa force en attente avec 2 000 soldats

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé son intention d’activer sa force en attente (Standby Force) pour faire face aux défis sécuritaires croissants liés au terrorisme dans la sous-région.

La décision, prise lors d’une réunion des chefs d’État et de gouvernement, porte sur le déploiement d’un contingent d’environ 2 000 soldats selon les sources de Africaho.

Ce dispositif vise à renforcer la capacité de réaction de l’organisation face aux attaques terroristes qui continuent de perturber plusieurs États membres, en particulier dans la bande sahélienne.

L’activation de la force en attente constituera une étape importante dans la mise en œuvre des mécanismes de sécurité collective prévus par les protocoles de la CEDEAO.

Selon les dirigeants ouest-africains, ce déploiement permettra d’accélérer le soutien opérationnel aux pays confrontés à des groupes armés violents, tout en consolidant la coopération régionale en matière de sécurité.

La force en attente devrait ainsi être positionnée pour intervenir rapidement en cas de besoin, en coordination avec les États membres concernés.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par la persistance des attaques terroristes dans plusieurs zones frontalières de la sous-région, nécessitant des réponses concertées de la part des organisations régionales et des États.

Le plan d’activation prévoit la mise en place progressive des unités, avec pour objectif de doter la force en attente d’une capacité opérationnelle adaptée aux menaces actuelles. Les détails logistiques et les modalités de déploiement seront définis par les organes compétents de la CEDEAO au cours des prochaines semaines.