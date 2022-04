Terrorisme en Afrique de l’Ouest: l’opération conjointe baptisée « Koudanglou renforcée » validée à Cotonou

Le mercredi 13 avril à Cotonou s’est achevée la 16ème conférence des chefs des services de renseignements et de sécurité des pays membres de ‘’l’initiative d’Accra’’. Une opération conjointe d’envergure baptisée « Koudanglou renforcée », dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest a été validé.

Lundi 11 avril 2022 s’est tenue à Cotonou, la 16ème conférence des chefs des services de renseignements et de sécurité des pays membres de ‘’l’initiative d’Accra’’. A la fin de cette conférence qui s’est achevée mercredi 13 avril, l’opération conjointe d’envergure baptisée « Koudanglou renforcée », en préparation depuis quelques mois, a été validée par les ministres de l’Intérieur des pays concernés qui étaient présents.

Ont pris part à l’Initiative, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo. Admis comme pays observateur avec le Niger, le Mali était absent à cette rencontre du fait des sanctions décidées par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) depuis le 9 janvier 2022.

L’initiative d’Accra est une organisation sécuritaire mise en place par les gouvernements des pays membres pour mutualiser leurs efforts et leurs moyens aux fins d’actions concertées pour réduire puis éradiquer l’influence néfaste du terrorisme. Lancée en septembre 2017, « cette opération conjointe d’envergure » vise à prévenir la propagation de l’extrémisme violent à partir du Sahel et à lutter contre la criminalité transnationale organisée en zones frontalières. Elle consiste également à mieux coordonner la lutte contre le terrorisme dans la sous-région dont l’action consiste à partager des informations, du renseignement, et à des opérations militaires conjointes, ont déclaré les ministres de l’Intérieur des pays membres de l’Initiative d’Accra.

