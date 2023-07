Terrorisme au Togo: les cultures de grande taille désormais interdites dans la région des Savanes

- Publicité-

Face à la menace sécuritaire grandissante, les autorités togolaises ont pris de nouvelles mesures en imposant des restrictions spécifiques dans le secteur agricole. Cette décision vise à garantir la sécurité des populations et à faciliter le déploiement des forces de défense et de sécurité dans la région.

Les agriculteurs de la région des Savanes, dans le nord du Togo, font face à de nouvelles contraintes dans leurs pratiques agricoles. En raison de la situation sécuritaire préoccupante et de l’approche de la saison hivernale, les autorités ont pris la décision d’interdire la culture des principales céréales, telles que le mil, le sorgho et le maïs, dans les zones frontalières des préfectures de Tône, Cinkassé, Kpendjal, Kpendjal Ouest, ainsi qu’à proximité des postes de contrôle des forces de défense et de sécurité, et le long des grandes routes. Cette mesure vise à priver les groupes terroristes de potentielles cachettes et à faciliter le déploiement des forces de sécurité dans la région.

L’interdiction de la culture des grandes céréales a pour objectif de priver les terroristes de ressources vitales, telles que la nourriture et le carburant, nécessaires à la planification et à l’exécution de leurs attaques. Les groupes terroristes exploitent souvent les réseaux locaux de distribution pour s’approvisionner en denrées alimentaires et en carburant. En restreignant la culture des grandes céréales et en interdisant la vente de carburant, les autorités espèrent affaiblir la capacité des terroristes à mener de nouvelles attaques et à se déplacer librement.

- Publicité-

En plus des restrictions agricoles, la vente de carburant est également prohibée dans la région des Savanes. Cette mesure vise à restreindre la mobilité des groupes terroristes en privant les revendeurs locaux d’une source d’approvisionnement essentielle. Les autorités cherchent ainsi à perturber les réseaux logistiques des terroristes et à réduire leur capacité à se ravitailler en carburant.

Ces nouvelles contraintes posent des défis majeurs aux agriculteurs de la région qui dépendent de l’agriculture pour leur subsistance. Ils sont désormais contraints de trouver des alternatives, comme la culture du soja qui nécessite moins d’engrais que le maïs. Les autorités s’engagent à soutenir les agriculteurs dans cette transition en leur fournissant des conseils et des ressources pour maximiser leurs chances de succès.