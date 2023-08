Terrorisme au Bénin: « la vraie solution, c’est de lutter contre le chômage « , Noël Chadaré

Le gouvernement béninois ne mène pas encore une lutte sérieuse contre le terrorisme. C’est l’avis partagé par le syndicaliste Noël Chadaré au terme du défilé ayant marqué le 63ème anniversaire de l’accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale.

Le Bénin a commémoré le premier Août dernier, le 63ème anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Les manifestations officielles placées sous le thème « force de défense et de sécurité, ensemble débout contre le terrorisme » ont été marquées par des parades des corps armés. Au terme du défilé, le syndicaliste Noël Chadaré a livré sa réflexion sur la lutte contre le terrorisme dans le pays.

A croire le Secrétaire général de la confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (COSI-Benin), Noël Chadaré, la lutte qui se mène actuellement au Bénin contre le terrorisme, est une lutte à court terme. Selon le responsable syndical, la vraie solution contre le terrorisme, « c’est la lutte contre le sous développement, la pauvreté et le chômage ».

Pour le syndicaliste, le chômage et la pauvreté sont des terreaux fertiles au terrorisme et l’efficacité de la lutte contre le phénomène passe par une politique qui tient compte des conditions de vie de toutes les populations et surtout de celles des contrées les plus reculées.

Une lutte efficace et à long terme contre le terrorisme, passe selon le responsable syndical par une politique qui inclut tous les béninois. Le syndicaliste appelle à une juste répartition des ressources du pays. L’accaparement des richesses du pays par un clan, indique le syndicalisme, signifie qu’on n’est pas encore prêt pour lutter à long terme contre le terrorisme.