Terrorisme: 18 846 réfugiés burkinabés en Côte d’Ivoire

Le Conseil National de Sécurité en Côte d’Ivoire a rapporté que 18 846 Burkinabés ont trouvé refuge dans les zones Nord et Nord-Est de la Côte d’Ivoire en raison des attaques de groupes terroristes dans leur pays. Pour répondre à cet afflux de réfugiés, le Conseil a mis en place une assistance humanitaire, qui a permis de recenser 4 235 réfugiés grâce à un système biométrique.

18 846 réfugiés burkinabés en Côte d’Ivoire. C’est le nombre annoncé de refugiés burkinabés annoncé par le Conseil National de Sécurité en Côte d’Ivoire. Les autorité ivoiriennes ont également identifié et aménagé deux sites de transit dans les départements de Ouangolodougou et Bouna, destinés à accueillir temporairement les réfugiés en attendant leur retour dans leur pays d’origine.

Le président Alassane Ouattara a donné des instructions pour une coordination adéquate des diverses interventions humanitaires aux niveaux central et local, en tenant compte des aspects sécuritaires. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a signalé que l’insécurité a provoqué l’exode de villages entiers, avec des habitants chassés par des attaques de groupes djihadistes, abandonnant ainsi leurs maisons et leurs biens. En moyenne, plus de 100 personnes franchissent quotidiennement la frontière ivoirienne pour échapper à l’insécurité au Burkina Faso.

- Publicité-

Cette situation souligne la nécessité d’une coordination efficace entre les pays voisins pour assurer la sécurité et l’assistance humanitaire aux réfugiés dans la région. Le Burkina Faso et ses pays voisins sont confrontés à une menace croissante de groupes terroristes, qui ont commis des attaques meurtrières ces dernières années. La communauté internationale doit continuer à soutenir les pays de la région dans leur lutte contre l’insécurité et dans leur assistance aux réfugiés.