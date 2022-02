Tentative de coup d’Etat en Guinée Bissau: le président Umaro Sissoco Embaló introuvable

La situation reste confuse en Guinée Bissau avec des coups de feu entendus près du palais du gouvernement. Selon nos dernières informations, le président Umaro Sissoco Embaló est introuvable pour l’instant.

Des armes automatiques et pas des moindres, sont entrain d’être utilisées cet après midi, dans le centre ville de la capitale de la Guinée Bissau. Des individus dont les réelles intentions ne sont pas encore élucidées, tentent de prendre d’assaut les points stratégiques du pays. Des coups de feu ont été entendus près du palais du gouvernement, alors que les autorités du pays, y compris le président et le Premier ministre, y étaient présents pour la traditionnelle séance du Conseil des ministres.

Dans la foulée, des militaires ont été déployés pour sécuriser le palais du gouvernement et des institutions phares du pays. Pendant ce temps, le président Umaro Sissoco Embaló reste introuvable. Sa position actuelle est inconnue.

Les accès au palais sont bloqués et de nombreux véhicules militaires chargés de soldats sillonnaient les rues. Les écoles et les banques sont fermées et la situation reste encore floue.