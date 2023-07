Tentative de coup d’État au Niger : une évolution inquiétante

Le Niger, un pays d’Afrique de l’Ouest, est actuellement en proie à une situation politique tendue. Des informations récentes font état d’une tentative de coup d’État, avec des soldats de la garde présidentielle retenant le président Mohamed Bazoum dans son palais à Niamey, la capitale du pays.

La garde présidentielle, dirigée depuis 2011 par le général Oumar Tchaini, est au centre des interrogations. L’accès à la présidence du Niger a été bloqué par des membres de cette garde, pour une raison qui n’a pas été précisée. « Tôt dans la matinée de ce mercredi 26 juillet, les abords de la présidence nigérienne étaient bloqués par des éléments de la garde présidentielle. Si certaines sources évoquent un « mouvement d’humeur », d’autres n’hésitent pas à parler de « tentative de coup d’État » contre Mohamed Bazoum. » avait rapporté Jeune Afrique.

Selon une source contactée par BENIN WEB TV, la télévision nationale du Niger et la radio, ne sont pas sous l’emprise militaire. La même source ajoute par ailleurs, que la situation passe progressivement sous contrôle. Des proches du président Mohamed Bazoum assurent que le chef d’Etat et son épouse vont bien et sont actuellement au domicile présidentiel.

Situation politique tendue

Cette situation a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes, tant au niveau national qu’international. Dans la sous-région, le Niger reste l’un des derniers États sahéliens dirigés par un civil. Comme ses anciens homologues malien Ibrahim Boubacar Keïta, et burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, respectivement renversés les 18 août 2020 et 24 janvier 2022, Mohamed Bazoum est confronté à une situation sécuritaire extrêmement volatile.

Le Niger n’est pas étranger aux tentatives de coup d’État. Depuis son indépendance de la France en 1960, le pays a connu pas moins de quatre coups d’État, le premier ayant eu lieu en avril 1974. Cette histoire tumultueuse de changements de pouvoir par la force a marqué l’évolution politique du Niger.

Cette nouvelle tentative de coup d’État intervient dans un contexte déjà difficile pour le pays. En effet, le Niger fait face à une crise alimentaire sévère, exacerbée par le manque de pluies et les attaques de présumés jihadistes. Récemment, douze paysans ont été tués dans leurs champs par des hommes armés, illustrant la gravité de la situation sécuritaire.

Le Général Oumar Tchiany, un récidiviste ?

Dans une toute première déclaration depuis le début des évènements ce mercredi, la présidence du Niger s’en est pris aux éléments de la garde présidentielle impliqués dans la tentative de coup d’Etat. « Le Président de la République et sa famille se portent bien », a déclaré la présidence du Niger: « l’ Armée et la Garde Nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la garde présidentielle impliqués dans ce mouvement d’humeur s’ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments », a-t-elle insisté.

Et à la tête des mutins, le général Oumar Tchaini, un officier supérieur respecté de l’armée nigérienne, qui avait été identifié comme l’un des principaux acteurs du coup d’État qui a secoué le Niger le 31 mars 2021. Le général Tchaini, qui a occupé plusieurs postes de commandement au sein de l’armée nigérienne, avait été arrêté et emprisonné à la suite de l’échec du coup d’État. Il a été accusé de complot contre la sécurité de l’État, une accusation qu’il a toujours niée.

Son arrestation avait suscité une vague de réactions au Niger et à l’étranger, mettant en lumière les tensions politiques et militaires qui persistent dans le pays. Mais malgré son implication présumée dans le coup d’État, le général Tchaini reste une figure respectée au sein de l’armée nigérienne. Son leadership compétent et dévoué a été salué par ses pairs tout au long de sa carrière militaire.

Aux dernières nouvelles, le Président Bazoum Mohamed est toujours en sécurité selon ses proches, et reste ferme sur sa décision de ne pas signer le document de démission qui lui a été soumis.

La rhétorique des organisations africaines

La communauté internationale observe avec inquiétude l’évolution de la situation au Niger. La stabilité du pays est cruciale non seulement pour la sécurité de ses citoyens, mais aussi pour la stabilité de la région du Sahel, déjà en proie à de nombreux défis sécuritaires et humanitaires.

Informé des velléités de certains militaires de porter atteinte à la stabilité des institutions démocratiques et républicaines, qui s’apparente à une tentative de coup d’Etat au Niger, le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné fermement de tels agissements de la part de militaires « agissant en total trahison de leur devoir républicain« .

« Il leur demande instamment de cesser immédiatement une telle inacceptable entreprise », a ajouté le communiqué de l’UA.

Plus tôt, la CEDEAO avait émis un communiqué dans lequel, elle aussi, a condamné la tentative de coup d’Etat au Niger et a appelé au calme et à la retenue.