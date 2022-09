Tension au Barça: tirs à balles réelles entre Xavi et Piqué

Selon les informations de Sport, l’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, aurait humilié Gérard Piqué devant ses coéquipiers, alors que le défenseur espagnol a lancé un pic appuyé à son ancien coéquipier pour son faible temps de jeu chez les Blaugranas.

Ca chauffe entre Xavi Hernandez et Gerard Piqué. Anciens coéquipiers, le défenseur central du Barça et son entraineur n’entretiennent pas de bonnes relations cette saison. En cause, le faible temps de jeu de l’international espagnol sous les ordres de l’ancien capitaine de la Roja. Pion essentiel sous les anciennes directions, le joueur de 35 ans est désormais cantonné à un rôle de figurant au sein de l’effectif du coach catalan. Un nouveau statut qui créé des tensions entre les deux hommes.

Selon le quotidien Sport, lors de la défaite du Barça en Ligue des champions contre le Bayern Munich, les deux champions du monde 2010 s’étaient rentrés dedans dans le vestiaire. D’après le média catalan, le défenseur se serait plaint de sa situation auprès de ses coéquipiers. « Je ne joue même pas à la pétanque », aurait-il déclaré faisant allusion aux quelques minutes qu’il a jouées depuis le début de la saison. Des lamentations arrivées jusqu’aux oreilles de Xavi qui a répondu cash à son joueur: « Et tu n’auras pas ça du tout », lui aurait-il balancé devant tous ses coéquipiers.

Un « autre rôle » pour Piqué

Avec les arrivées d’Andreas Christensen et de Jules Koundé, Gerard Piqué n’est plus un premier choix pour Xavi dans sa ligne défensive. Le joueur n’a d’ailleurs disputé que deux matches cette saison avec une comme titulaire. Lors de l’intersaison, l’entraineur du Barça avait déjà prévenu l’Espagnol de son nouveau rôle chez les Culés. Er face aux journalistes espagnols cette semaine, l’ancien boss d’Al Sadd a encore reprécisé ce qu’il attend de l’ex-compagne de Shakira. « J’ai déjà parlé avec lui avant la trêve. C’est un footballeur qui peut aider avec un autre rôle », a confié Xavi. Fin de la brouille?