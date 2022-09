Ténor: à peine séparé d’Eunice Zunon, le rappeur camerounais au cœur d’un mariage coutumier

Quelques jours après sa séparation avec Eunice Zunon, le rappeur camerounais Ténor serait déjà en couple. Il aurait été aperçu avec une femme lors d’une cérémonie de remise de dot.

Ténor a-t-il déjà fait son mariage traditionnel ? C’est la nouvelle qui inonde la toile après la diffusion des clichés de Ténor accompagné d’une femme. Selon certaines indiscrétions, les photos ont été prises lors du mariage coutumier de l’artiste et sa nouvelle compagne.

Le constat est visible. Sur les images, Tenor et la jeune femme étaient tous deux vêtus des tenues similaires comme il en avait l’habitude avec Eunice Zunon. Même si Ténor n’a pas réagi à cette polémique sur son prétendu mariage, de son côté, Eunice Zunon a assuré avoir déjà tourné la page.

« Ce que vous devez retenir, deux personnes se sont aimées, ou si vous voulez, une personne a trop aimé une personne et aujourd’hui, c’est terminé. On a décidé de passer à autre chose, en tout cas, moi, je suis passée à autre chose. J’ai horreur de l’ingratitude », avait clarifié Eunice Zunon.

« Aujourd’hui, je vous annonce que j’ai tourné la page définitivement. Et je vous le dis, sans haine. J’ai tourné la page sans haine, j’ai lavé ma main, j’ai appris la leçon. Et je pense que je grandis. J’ai 25 ans (…) », a-t-elle précisé.

La séparation de Ténor et Eunice Zunon a été révélée au grand jour à travers une vidéo dans laquelle, les deux célébrités étaient en pleine bagarre. A en croire Eunice Zunon, depuis l’histoire de la bagarre, non seulement elle n’a plus aucun contact avec Ténor et encore moins avec ses collaborateurs mais aussi elle n’a pas porté plainte contre son ex compagnon comme distillé sur les réseaux sociaux.