Tennis-Wimbledon: la tunisienne Ons Jabeur en finale, une première pour l’Afrique

La tunisienne Ons Jabeur a validé son ticket pour la finale du tournoi de tennis de Wimbledon après sa victoire face à l’allemande Tatjana Maria (6-2, 3-6, 6-1) en demi-finale, jeudi. Un exploit pour la 2è mondiale qui devient d’être la première joueuse africaine a atteindre ce stade.

Pour la première fois dans l’histoire du Grand Chelem, l’Afrique aura un représentant en finale. La tunisienne Ons Jabeur s’est en effet qualifiée pour la finale du tournoi de Wimbledon qui se déroule en Angleterre. La jeune femme a décroché son billet pour le stade final après sa victoire face à l’allemande Tatjana Maria (6-2, 3-6, 6-1) en demi-finale, jeudi. Un exploit pour la 2è mondiale qui devient la première joueuse du continent africain à atteindre le stade ultime d’un tournoi du Grand Chelem dans l’ère Open.

« C’est un rêve qui se réalise après des années de travail acharné et de sacrifices. Je suis heureuse que tout ça paye enfin et que je puisse jouer encore un match », a déclaré la Tunisienne de 27 ans après sa qualification. Mais le match n’a pas été du tout au repos pour la princesse du royaume chérifien qui a bataillé pendant près de deux heures avant d’écarter son adversaire. Souvent mise en difficulté par l’Allemande, la 2è mondiale a dû employer génie tactique et expérience pour finalement sortir victorieuse de ce duel.

La tenniswoman a d’ailleurs rendu un grand hommage à son adversaire à la fin de la rencontre. « Elle me doit un barbecue pour toutes les courses qu’elle m’a obligée à faire sur le court », a lancé Jabeur au sujet de Maria. « Je voulais partager ce moment avec elle parce qu’elle est vraiment une source d’inspiration pour tant de gens, y compris moi », a ajouté la Tunisienne.

Invaincue cette année sur gazon après son titre à Berlin il y a deux semaines, Ons Jabeur va croiser en finale ce samedi, la kazakhe Elena Rybakina (23e mondiale), qualifiée également pour sa première finale de Grand Chelem après son succès face Simona Halep (6-3, 6-3) jeudi