Tennis: Rafael Nadal qualifié pour sa 14è finale à Roland-Garros

Ce vendredi, Rafael Nadal s’est qualifié pour sa 14è finale de Roland Garros ce vendredi, après l’abandon de son adversaire en demi-finale Alexander Zverev. Le joueur allemand a été victime d’une blessure lors du deuxième set de la rencontre.

Alors qu’il n’a pas débuté la compétition dans la peau de favoris, Rafael Nadal va bien disputer la finale de Roland-Garros. Brillant lors des tours précédents, notamment en quart de finale contre Novak Djokovic, le Majorquin a profité de l’abandon d’Alexander Zverev en demi-finale ce vendredi pour accéder pour la 14è fois de sa carrière, à la finale du tournoi du Grand Chelem.

L’espagnol aurait probablement préféré décrocher sa finale par une victoire à la loyale, alors que le match contre Zverev était âprement disputé. D’ailleurs, l’Espagnol a adressé des mots de soutien à l’endroit du joueur allemand après l’annonce de son abandon.

« C’est très dur, je suis triste pour lui. Il jouait très bien, il a fait un excellent tournoi, c’est un excellent collègue et je sais combien il se bat pour gagner un tournoi du Grand Chelem. Il n’a pas eu de chance, je lui souhaite un bon rétablissement. Il va gagner plusieurs tournois du Grand Chelem à l’avenir je pense.

C’est l’un des défis les plus grands sur le circuit à relever quand il joue à ce niveau. On a joué pendant plus de trois heures et on était dans le deuxième set. Pour moi, c’est un rêve d’être à nouveau en finale mais vu comment le match se termine, le voir pleurer dans le vestiaire, c’est très difficile« , a déclaré Nadal.

En finale, le “roi de la terre battue” affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale entre Marin Cilic et Casper Ruud. Encore inimaginable il y a quelques semaines, Rafael Nadal est tout proche de décrocher son 14è sacre à Roland-Garros. Le Majorquin a l’occasion de rentrer encore un peu plus dans la légende de ce sport.