Tennis : Djokovic leader, Nadal remonte, le classement ATP après Roland-Garros

Ce lundi, le nouveau classement ATP a été dévoilé après la finale de Roland-Garros, remportée par Rafael Nadal hier. L’espagnol gagne une place au classement, alors que Novak Djokovic reste toujours leader.

Au lendemain de la victoire de Rafael Nadal à Roland-Garros, la 14è de sa carrière, le nouveau classement ATP a été dévoilé. L’espagnol et son adversaire en finale, le Norvégien Casper Ruud, ont respectivement grimpé d’une et de deux places, aux 4e et 6e rangs dans ce classement. Éliminé en quart de finale du majeur de France, Novak Djokovic reste numéro 1 dans la hiérarchie mondiale du tennis.

Par contre, son avance se réduit sur ses poursuivants, le N.2 Daniil Medvedev, éliminé en 8e de finale par Marin Cilic, et le numéro trois Alexander Zverev, sorti en demi-finale par Nadal. Stefanos Tsitsipas, finaliste l’an passé à Roland-Garros, mais éliminé cette année en 8e de finale est désomais 5è. Le tombeur du grec, le jeune Danois Holger Rune, grimpe de 12 rangs grâce à cette performance pour faire son entrée dans le Top 30 (28e).

Le top 10 du classement ATP après Roland-Garros:

1. Novak Djokovic (SRB) 8770 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 8160

3. Alexander Zverev (GER) 7795

4. Rafael Nadal (ESP) 7525 (+1)

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6100 (-1)

6. Casper Ruud (NOR) 5050 (+2)

7. Carlos Alcaraz (ESP) 5005 (-1)

8. Andrey Rublev (RUS) 4260 (-1)

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3955

10. Matteo Berrettini (ITA) 3805