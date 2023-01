Ten Hag: « je n’ai pas transformé Marcus Rashford, je ne suis pas Harry Potter »

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré qu’il n’avait pas agité de baguette magique pour donner à Marcus Rashford la forme immense qu’il a montrée jusqu’à présent cette saison, ajoutant qu’il n’était pas « Harry Potter ».

Le Néerlandais a clairement aidé Rashford à retrouver sa forme alors que l’international anglais est prolifique depuis son retour de la Coupe du monde de football 2022. Rashford a marqué dix buts en 10 matchs dans toutes les compétitions, y compris la Premier League pour Man United depuis son voyage au Qatar.

« Je ne suis pas Harry Potter, a déclaré Ten Hag lors de sa conférence de presse d’avant-match ce samedi avant le match face à Reading en FA Cup. C’est juste de la confiance. Il s’est battu pour ça, il a investi là-dedans. Bien sûr, avec mon équipe d’entraîneurs, nous apportons des structures, notamment dans la manière de jouer, qui lui donnent les routines dont il a besoin pour se mettre dans la bonne position ».

« Mais finalement, c’est à lui, au joueur, et quand le joueur a confiance, alors je suis convaincu, dans la façon dont nous travaillons – la façon de jouer est la plus importante, mais aussi l’environnement et la culture sont également important – alors le joueur peut donner le meilleur de lui-même », a-t-il conclu.

Cette saison, Marcus Rashford cumule 17 buts et six passes décisives toutes compétitions confondues. Des stats qui attisent déjà la convoitises des voisins européens dont le PSG où était récemment annoncé le joueur anglais.